Ján Lunter vyzýva dopravcu rokovať: Dohody obcí a SAD umožnia na čas obnovu spojov

Prímestské spoje v časti kraja prestali premávať v sobotu (25. 1.). SAD Zvolen tak reagovala na rozhodnutie súdu o nelegitímnosti jedného z tzv. Kotlebových dodatkov, ktorý predlžoval zmluvu samosprávneho kraja so SAD o päť rokov. Ján Lunter novinárom predložil aj text dohody, v ktorej sa BBSK zaväzuje uhradiť všetky pohľadávky SAD Zvolen, ktoré má voči BBSK. Samosprávny kraj sa tiež zaväzuje, že v prípade záväzku, na ktorého vyplatenie je potrebné právoplatné rozhodnutie súdu, uloží alikvotnú časť do notárskej úschovy a záväzok vyplatí hneď, ako to právny stav umožní.

"Hneď ako SAD Zvolen obnoví dopravu, BBSK si s dopravcom sadne za rokovací stôl a bude s ním rokovať o novej zmluve," uviedol ďalej predseda kraja. Podľa neho je to férová a transparentná ponuka. "V prípade, že SAD Zvolen nezačne rokovať a neobnoví dopravu, očakávame, že štátne orgány nastolia vládu zákona, aby v štáte prestala panovať svojvôľa," pripomenul. Podpredseda BBSK Ondrej Lunter zdôraznil, že zo strany SAD Zvolen ide o protiprávne konanie. "My však ani v tejto situácii nečakáme so založenými rukami, ale snažíme sa v spolupráci so starostami prinášať iné riešenia," uviedol.

Podľa neho výsledkom rokovaní so starostami a regionálnymi združeniami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré sa už uskutočnili alebo sa ešte počas nedele budú konať, bude to, že od pondelka (27. 1.) bude obnovená prímestská doprava v celom kraji. Takéto náhradné spoje však podľa legislatívy môžu fungovať len niekoľko dní.

Samosprávny kraj uhradí samosprávam, ktoré si nájdu alternatívnu náhradnú dopravu, všetky náklady, ktoré im v tejto súvislosti vzniknú. "To by malo v pondelok potvrdiť aj mimoriadne Zastupiteľstvo BBSK," podotkol Ondrej Lunter. Samosprávy takéto zmluvy uzatvárajú výlučne so SAD Zvolen, výnimkou je len samotné mesto Zvolen, kde primátorka dohodla iného prepravcu.

Vedenie BBSK očakáva, že súd už v pondelok rozhodne o neodkladnom opatrení a prikáže dopravcovi, aby do momentu, kým sa obe strany dohodnú na novej zmluve, poskytoval aj naďalej prímestskú dopravu. "Som presvedčený o tom, že tam, kde sú rozumné strany, príde aj k rozumnej dohode," dodal podpredseda BBSK.

Premiér Pellegrini oceňuje prístup primátorov z BBSK, aby obnovili dopravu v kraji

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) oceňuje konštruktívny prístup primátorov a starostov z Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorí pracujú na tom, aby obnovili prímestskú dopravu v kraji. Informovali o tom z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR. Pellegrini oceňuje aj prístup zástupcov dopravnej spoločnosti, ktorí celý víkend pracujú na tom, aby v pondelok (27. 1.) autobusy premávali. "Uprednostnili praktické riešenia pred politikárčením. Predseda vlády verí, že konečne takto začnú k riešeniu situácie pristupovať aj predstavitelia BBSK," uviedol tlačový odbor.

Autobusy prímestskej dopravy, ktoré si od SAD Zvolen objednáva BBSK, nejazdia od soboty (25. 1.) rána. SAD Zvolen ich prestala zabezpečovať po tom, ako samosprávny kraj podal na súde námietku proti tzv. Kotlebovým dodatkom, ktorými kraj predĺžil dopravcovi pôvodnú zmluvu o päť rokov, pričom súd v decembri určil, že bola uzatvorená v rozpore so zákonom. V hre sú však aj zálohové platby za prepravu, o ktorých kraj tvrdí, že nezodpovedajú reálnym nákladom. Predseda BBSK Ján Lunter preto vyzval v sobotu premiéra, aby sa osobne zúčastnil na rokovaniach, ktoré by viedli k vyriešeniu situácie.