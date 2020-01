Šanca vyriešiť problém s autobusovou dopravou: BBSK zasadne za rokovací stôl so SAD Zvolen

Podpredseda Lunter na pondelňajšom rokovaní Zastupiteľstva BBSK vysvetlil poslancom dôvody sporu, ktorými sú tzv. Kotlebove dodatky k zmluvám s dopravcami. Kraj zdôraznil, že nemal inú možnosť, ako ich platnosť spochybniť na súde.

Existovalo dôvodné podozrenie, ktorému dal za pravdu aj Okresný súd vo Zvolene, že dodatky, uzavreté na päť rokov, sú v rozpore s európskym právom. Bez verejnej súťaže je totiž možné uzavrieť podobnú zmluvu len na dva roky, čo dopravcovi aj ponúkli, ale on to odmietol. K tomu sa pridali ekonomické požiadavky.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Dočasné riešenie

Autobusy v pondelok vyšli na cesty v kraji tak, ako sú ľudia zvyknutí. Je to však len dočasné riešenie, zmluvy totiž počas víkendu uzavreli primátori a starostovia priamo so SAD Zvolen. Podľa Ondreja Luntera je to riešenie na štyri – päť dní, keďže bez verejného obstarávania môžu samosprávy objednať služby len do výšky 70.000 eur. Po prepočítaní na počet kilometrov a sumu 1,45 eura na kilometer, je kríza zažehnaná najdlhšie do konca pracovného týždňa. Kraj náklady samosprávam preplatí.

"V stredu nás čakajú rokovania s dopravcom a sme radi, že opäť sadneme za rokovací stôl. Našou povinnosťou je obhajovať zákonnosť a ak je niečo v rozpore so zákonom, musíme konať. Zároveň nemôžeme predpokladať, že druhá strana začne využívať svoje monopolné postavenie. Najväčšou lekciou tejto krízy je, že na Slovensku máme zákony, ktoré musia byť opravené a inštitúcie, ktoré musia byť posilnené. Toto sa v demokratickej spoločnosti nemôže stať," reagoval pre médiá Lunter.

Ján Lunter vyzýva dopravcu rokovať: Dohody obcí a SAD umožnia na čas obnovu spojov

"Doručili sme druhej strane informáciu o tom, že všetky ekonomické požiadavky, na ktorých sme sa dohodli a ktoré sú odôvodnené, boli naplnené. Zajtra budú peniaze na účte druhej strany. Budeme sa rozprávať o tom, ako natrvalo vyriešiť túto situáciu a ako sa k sebe navzájom správať do momentu, kým budú právoplatné rozsudky a kým prijmeme novú dohodu," konštatoval podpredseda BBSK.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Podľa predsedu dopravnej komisie kraja Jakuba Gajdošíka otázky finančného zabezpečenia a vyrovnania sú jasné a "obidva tábory" hovoria jednou rečou. "Dnešným uznesením sme vyslali jasný signál, že záväzky BBSK voči SAD Zvolen, ako rozdiely v zálohových platbách z roku 2019 a skutočne prejazdenými financiami, ktoré sa vlani investovali do verejnej dopravy, kraj uznáva a zaplatí ich. Treba ešte odstrániť medziľudské problémy. Teraz je to už v osobnej rovine. Možno by bolo dobré sa ospravedlniť za urážky, ktoré v posledných dňoch zazneli," zdôraznil Gajdošík na adresu vedenia kraja.