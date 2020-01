Dobrá správa pre cestujúcich: Dopravu v Banskobystrickom kraji od pondelka dočasne obnovia

"Na rokovania sme mali najmenej rok, zrazu sa však všetko má vyriešiť za pár hodín," povedal Polóny. Sám by najprv požadoval od predsedu BBSK ospravedlnenie pre všetkých zamestnancov SAD, ktorí v týchto dňoch robia všetko pre to, aby autobusy jazdili, a vyhotovujú zmluvy so samosprávami, regionálnymi združeniami miest a obcí Slovenska (ZMOS) a podnikmi. Tento stav podľa neho totiž zapríčinilo súčasné vedenie BBSK.

Ako Polóny tvrdí, dohody, ktoré majú zabezpečiť prímestskú dopravu v deviatich okresoch BBSK, so SAD podpísalo už Regionálne združenie miest a obcí Žiarsky región, ktoré zahŕňa napríklad aj mestá Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica, ako aj okres Brezno. Popoludní by sa mali pridať aj regionálne združenia ZMOS okresov Zvolen, Detva a Krupina a tiež okres Banská Bystrica. "Na začiatku týždňa budeme vidieť, ako sa to celé rozbehne, potom vydáme k celému problému naše stanovisko," doplnil Polóny. Prímestské spoje v časti kraja prestali premávať v sobotu SAD Zvolen tak reagovala na rozhodnutie súdu o nelegitímnosti jedného z tzv. Kotlebových dodatkov, ktorý predlžoval zmluvu samosprávneho kraja so SAD o päť rokov.

Premiér ocenil primátorov a starostov

Predseda vlády SR Peter Pellegrini oceňuje konštruktívny prístup primátorov a starostov z banskobystrického kraja, ako aj zástupcov dopravnej spoločnosti, ktorí celý víkend pracujú na tom, aby v pondelok autobusy premávali pre občanov. Uprednostnili praktické riešenia pred politikárčením. Predseda vlády verí, že konečne takto začnú k riešeniu situácie pristupovať aj predstavitelia BBSK.

Autobusová doprava v Banskobystrickom kraji bude od pondelka dočasne obnovená

Autobusová doprava v Banskobystrickom kraji bude od pondelka 27. januára dočasne obnovená v plnom rozsahu. Uviedol to predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny s tým, že už majú objednávky od všetkých regionálnych Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS) respektíve od samospráv v kraji. "Ako dlho bude tento dočasný stav trvať, je plne na zodpovednosti vedenia BBSK," doplnil predseda predstavenstva.

Na poobedňajšom brífingu po mimoriadnom stretnutí regionálneho ZMOS-u v Banskej Bystrici potvrdil dohodu so SAD Zvolen aj primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko. "Rozhodli sme sa suplovať úlohu župy a prebrať iniciatívu do vlastných rúk, kedže dohoda medzi župou a prepravcom sa nekonala. Výsledkom je uznesenie, v ktorom mesto Banská Bystrica za celý regionálny ZMOS, to znamená za okres Banská Bystrica, vystaví objednávku dopravcovi SAD Zvolen, ktorá by mala časovo rámcovať poskytovanie tejto služby v plnom rozsahu," uviedol primátor.