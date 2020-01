Prepustenie Trnku! Po Čižnárovi prehovoril aj Lučanský: Teraz idú na koberček k Čaputovej

Vyhlásenie prezidentky

Situácia v súvislosti s obvinením bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku vznikla v dôsledku nedostatočnej koordinácie medzi políciou a prokuratúrou. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová po stretnutiach s policajným prezidentom Milanom Lučanským a generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom. Obaja ju uistili, že vo všetkých podozreniach sa naďalej koná a vyšetruje.

Čižnár pochybenie nevidí

Po analýze spisového materiálu to v stanovisku uviedol šéf generálnej prokuratúry Jaromír Čižnár. Informovala o tom hovorkyňa Andrea Predajňová. Šéf generálnej prokuratúry Čižnár považuje za chybu, že vyšetrovateľ svoj postup nekonzultoval s prokurátorom. Prípad videozáznamu z kancelárie Dobroslava T., na ktorom je aj bývalý minister financií a dopravy za Smer-SD Ján Počiatek však bude polícia vyšetrovať ďalej. Prokurátor totiž nariadil vyšetrovateľovi preveriť ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli hovoriť o podozreniach zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti.

„Postup dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry v minulotýždňovom prípade bývalého generálneho prokurátora bol zákonný. K tomuto záveru dospel Jaromír Čižnár po preskúmaní postupu prokurátora ÚŠP, stanoviska špeciálneho prokurátora a po oboznámení sa so spisovým materiálom týkajúceho sa tzv. kauzy Tipos." uviedla Predajňová. Ak by postup polícia konzultovala s Úradom špeciálnej prokuratúry, mohlo sa podľa Čižnára predísť zbytočnému negatívnemu medializovaniu celého prípadu.

Podľa názoru Čižnára využil Dobroslav T. svoje právomoci v súlade so zákonom. „Skutok, pre ktorý bolo Dobroslavovi T. vznesené obvinenie, nenapĺňa pojmové znaky skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona z dôvodu, že z doposiaľ vykonaného dokazovania je zrejmé, že bývalý generálny prokurátor svojím postupom, teda podaním mimoriadneho dovolania, využil svoje právomoci v súlade so zákonom a zabránil vzniku značnej hospodárskej škody, ktorú by Slovenská republika musela znášať,“ dodal Čižnár.

Prípad bude však polícia preverovať ďalej. „Jaromír Čižnár zdôrazňuje, že vyšetrovateľ bol upravený pokynom dozorového prokurátora na objasnenie skutočností, ktoré by mohli evokovať podozrenie zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti a až po splnení tohto pokynu a objasnení týchto skutočností bude vo veci opätovne rozhodnuté, z čoho vyplýva, že prokuratúra sa touto vecou naďalej intenzívne zaoberá,“ doplnil šéf prokuratúry.

Lučanský už o prípade informoval prezidentku. „Už som avizoval pri iných prípadoch, že som pripravený vysvetliť kroky polície, pokým to nijako nezasiahne do vyšetrovania. Nevadí mi, ak chce prezidentka SR alebo premiér informácie, ktoré sú dôležité na upokojenie verejnosti. Ja sám však zvážim po konzultácii s vyšetrovateľom, čo a ako im poviem. S prezidentkou SR som sa stretol ešte v nedeľu pred svojím odchodom do zahraničia. Podrobnosti z rozhovoru zverejňovať nebudem, bolo to neoficiálne stretnutie medzi štyrmi očami,“ uviedol v stanovisku Lučanský, ktorý je momentálne v zahraničí.

Šéf polície súhlasí s tvrdením, že vyšetrovateľ mal konzultovať svoj postup s prokurátorom. „K prípadu Dobroslava T. môžem zatiaľ povedať toľko, že vyšetrovateľ dostal od prokurátora uznesenie o zrušení obvinenia. Špecifikovať viac nateraz nebudem. Vyšetrovateľ je procesne samostatný a situácia je taká, že prokurátor sa nestotožnil s právnym názorom vyšetrovateľa. Súhlasím s generálnym prokurátorom, že zlyhala koordinácia medzi vyšetrovateľom a prokurátorom. To však nemení nič na veci, že vyšetrovateľ postupoval v zmysle Trestného poriadku a podľa svojho najlepšieho presvedčenia,“ doplnil šéf polície.

Zlyhala koordinácia, tvrdí Lučanský

Policajný prezident Milan Lučanský súhlasí s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom, že zlyhala koordinácia medzi vyšetrovateľom a dozorovým prokurátorom. Uviedol to v súvislosti s prípadom bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku.

Ako však poukázal, to ale nemení nič na veci, že vyšetrovateľ postupoval v zmysle Trestného poriadku a podľa svojho najlepšieho presvedčenia. "Už som avizoval pri iných prípadoch, že som pripravený vysvetliť kroky polície, pokým to nijako nezasiahne do vyšetrovania. Nevadí mi, ak chce prezidentka SR alebo premiér informácie, ktoré sú dôležité na upokojenie verejnosti. Ja sám však zvážim po konzultácii s vyšetrovateľom, čo a ako im poviem," uviedol Lučanský. "K prípadu Dobroslava Trnku môžem zatiaľ povedať toľko, že vyšetrovateľ dostal od prokurátora uznesenie o zrušení obvinenia. Špecifikovať viac nateraz nebudem," dodal.

Prezidentka bude informovať o stretnutiach

Prezidentka SR Zuzana Čaputová bude v stredu informovať o stretnutiach s prezidentom Policajného zboru SR Milanom Lučanským a generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom. Uviedol to hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Prezidentka pozvala Lučanského a Čižnára do Prezidentského paláca pre prípad bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku.

Vyjadrili sa aj právnici

V prípade bývalého šéfa prokuratúry Dobroslava T. bolo chybou, že polícia nekoordinovala svoj postup s dozorujúcim prokurátorom. Na druhej strane, zákon takýto postup umožňuje. Uviedli to viacerí právnici a zdôraznili, že podľa ich názoru je prípad o to závažnejší, keďže ide o bývalého generálneho prokurátora. Stíhanie vrcholového predstaviteľa prokuratúry nie je bežné ani v zahraničí. Bývalého šéfa prokuratúry Dobroslava T. najskôr zadržali a obvinili zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Po výsluchu a dni strávenom v policajnej cele rozhodol dozorujúci prokurátor o jeho prepustení a zrušení obvinenia zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.

„Na základe trestného poriadku môže policajt aj sám vydať uznesenie o vznesení obvinenia. Vždy tam je ale dozorujúci prokurátor a v takýchto prípadoch musia byť tieto záležitosti absolútne dokonale pripravené. Aj z trestnoprávneho pohľadu musí o krokoch vyšetrovateľa prokurátor vedieť a konzultovať aj jednotlivé uznesenia,“ povedala pre agentúru rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská (v parlamentných voľbách kandiduje za stranu Dobrá voľba). Kurilovská tiež dodala, že obdobných prípadov stíhania bývalého generálneho prokurátora registruje v zahraničí iba zopár.

Rovnaký názor zastáva aj odborník z prostredia prokuratúry, ktorý si neželal byť menovaný. „V tak obzvlášť závažných prípadoch je podľa mňa spolupráca vyšetrovateľa s dozorujúcim prokurátorom nevyhnutná. Obdobne postupovali orgány činné v trestnom konaní aj v minulosti, napríklad pri organizovaných skupinách. Ak sa totiž stane takýto prípad, že jeden deň niekoho zadržia a na druhý ho prepustia, to iba zvyšuje mieru nedôvery v očiach verejnosti,“ uviedol.