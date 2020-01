Remišová a Blanár sa zhodli na verejnej voľbe generálneho prokurátora

"Generálny prokurátor by mal byť vystavenejší aj vnímaniu verejnosti. Ukázalo sa, že verejné vypočutie kandidátov na Ústavný súd bola dobrá vec. Občania mohli vidieť, ako sa kandidát správa, a mohol byť potom s tým konfrontovaný," povedal Blanár. Rozšírenie okruhu ľudí, ktorí môžu navrhnúť človeka na post generálneho prokurátora, je podľa neho otázkou diskusie. Mali by to byť však ľudia, ktorí budú relevantnými navrhovateľmi a majú aj významné postavenie v ústavnom systéme. "Verejný apel a verejné vypočutie je určite dobrá vec a za to by som určite zahlasoval," poznamenal.

Remišová sa zhoduje s Blanárom v tom, že verejné vypočutie kandidátov je dobrá vec. Zvýši to podľa nej povedomie občanov o funkcii. "Pri prokurátorovi, ktorý je jedným z najmocnejších mužov zákona, to určite budeme presadzovať," uviedla. Taktiež podotkla, že okruh navrhovateľov by sa mal rozšíriť. Najväčším problémom generálnej prokuratúry je podľa nej to, že sa nevie vyrovnať so zlyhaniami, ktoré sú spojené s kauzami bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku.

Vo veci politickej kultúry Blanár hovorí, že politici by mali byť strážcami kultúry tejto debaty. "V politike by mali víťaziť argumenty a nie osobné útoky. Politici by sa mali strážiť a ukazovať nejakú kultúru," poznamenal. Remišová sa nazdáva, že aká je kultúra národa, taká je aj kultúra politikov. Na margo politickej kultúry uviedla, že je zhrozená z toho, aké videá používa Smer-SD vo svojej predvolebnej kampani.

Koalícia odkopírovala viaceré zákony, ktoré predložila opozícia, a následne boli v parlamente schválené, tvrdí Remišová. "Keď to však pomôže ľuďom, nech sa páči," uviedla. Blanár na dôvažok spomenul, že Remišová zamlčala to, že koalícia podporila niektoré opozičné návrhy. "Opozícia nikdy pri svojom návrhu nevedela povedať, odkiaľ tie peniaze zoberie. My sme sa však k tomu postavili zodpovedne," uviedol Blanár. Remišovej tiež vyčítal, že nedokázala zdemokratizovať OĽaNO. Blanár ďalej povedal, že strana Za ľudí má vo svojom programe aj to, že každá slovenská rodina by mala k sebe prijať jedného migranta. Remišová to označila za klamstvo.