Združenie cestných dopravcov sa predbežne dohodlo s ministrom financií na kľúčových návrhoch

Ako združenie vo štvrtok informovalo v tlačovej správe o rokovaní, ktoré sa konalo v stredu popoludní, tým by sa podstatne zvýšila konkurenčná pozícia slovenských cestných dopravcov na európskom trhu. Obe strany sa tiež zhodli, ža sadzba dane z motorových vozidiel úpravou príslušného zákona by sa mohla znížiť v priemere o 12,5 %, v závislosti od kategórie vozidiel, počtu náprav či hmotnosti. Toto zníženie považuje združenie za nízke a ako úvodnú vyjednávaciu pozíciu ministerstva, pričom budú o ňom ešte ďalej rokovať.

Rokujúce strany sa podľa ČESMAD Slovakia dohodli, že ministerstvo financií pripraví vo veľmi krátkom čase analytický prepočet finančných dopadov uvedených zmien na štátny rozpočet. Zároveň ministerstvo skoncipuje konkrétny návrh tak, aby mohol byť otvorený legislatívny proces. Určujúcim je termín rokovania Národnej rady SR 21. januára, keď by obidva návrhy mohli byť predložené na prijatie. Konkrétna forma legislatívneho procesu bude predmetom rokovania na úrovni lídrov politických strán a predpokladá zásadný konsenzus.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

"Systémový tlak, ktorý cestní dopravcovia vyvíjajú s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku, naďalej trvá. ČESMAD Slovakia deklaruje, že tieto kľúčové a pre sektor cestnej dopravy systémové zmeny je potrebné prijať na rokovaní Národnej rady SR v termíne 21. januára 2020," povedal prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič. Uvedený rámec zhody dosiahli zástupcovia združenia napriek tomu, že predstavitelia Únie autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorí pokračujú v proteste a blokovaní ciest na Slovensku, podľa ČESMAD Slovakia zbytočne eskalovali napätie svojim odmietaním konštruktívnych návrhov a predčasne opustili rokovaciu miestnosť na ministerstve financií.

Minister financií Ladislav Kamenický na brífingu vo štvrtok potvrdil dohodu s ČESMAD Slovakia o znížení dane z motorových vozidiel v priemere o 12,5 %. To by podľa neho malo vplyv na výpadok príjmov štátneho rozpočtu približne vo výške 10 miliónov eur. Zopakoval, že požiadavka UNAS na zníženie tejto dane o 50 % je nereálna aj vzhľadom na to že tohtoročný rozpočet je uzavretý. "Zároveň prepočítame dopad zrušenia zdaňovania vreckového pri zahraničných pracovných cestách na rozpočet. V prípade minimálneho vplyvu, tak ako deklaroval ČESMAD, predložíme tento návrh spolu so znížením sadzby dane z motorových vozidiel na januárovú schôdzu do Národnej rady SR," informovala riaditeľka tlačového odboru ministerstva financií Alexandra Gogová. Rezort financií týmto považuje základné požiadavky autodopravcov za splnené, pričom ďalší vývoj už bude v rukách politikov.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Rezort financií ďalej vyhlásil, sa nedá vydierať UNAS-om. "Pýtame sa, kde boli v lete minulého roka, keď sa zostavoval rozpočet? Ich požiadavka na 50-percentné zníženie dane z motorových vozidiel je pre ministerstvo neakceptovateľná a pár týždňov pred voľbami ju vnímame ako čisté politikárčenie," upozornila Gogová. Svedčí o tom podľa ministerstva aj snaha viacerých opozičných politikov zviditeľniť sa v predvolebnej kampani svojou prítomnosťou na štrajku. "Štát nemôže fungovať tak, že sa ktokoľvek postaví na ulicu, bude štrajkovať a povie, že chce polovičné dane a pokiaľ sa to nesplní, bude znepríjemňovať život ostatným," dodala Gogová.

Náročné vyjednávanie zástupcov ČESMAD Slovakia na ministerstve financií v stredu popoludní trvalo takmer tri hodiny. okrem ministra Kamenického sa na ňom zúčastnila aj rezortná štátna tajomníčka Dana Meager. Na rokovanie prišli aj zástupcovia UNAS, predčasne však z neho odišli, keďže neuspeli s jednou zo svojich dvoch hlavných požiadaviek na zníženie dane z motorových vozidiel o 50 %. Minister financií to označil za nereálne z dôvodu, že by to znamenalo výpadok príjmov štátneho rozpočtu 35 mil. až 40 mil. eur, pričom rozpočet na tento rok je už uzavretý. UNAS tiež žiada pozastavenie elektronického výberu mýta dovtedy, kým nebude známy nový prevádzkovateľ mýtneho systému. Táto požiadavka patrí do kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR, šéf rezortu Árpád Érsek (Most-Híd) k tomu už skôr uviedol, že to nepripadá do úvahy, lebo mýtny systém by padol.

ČESMAD Slovakia rokoval na ministerstve financií aj o problematike mýtneho systému. Združenie konkrétne navrhuje novelu zákona o výbere mýta, a to vo forme zníženia sadzieb mýta pre najekologickejšie vozidlá v emisných triedach Euro V, VI a EEV. Zároveň žiada, aby sa zľavy zo sadzieb mýta rátali od prvého prejazdeného kilometra spätne. Tento bod podľa cestných dopravcov ostáva naďalej otvorený a rokujúce strany sa sústredia na zrušenie zdaňovania vreckového a zníženie dane z motorových vozidiel. "Domnievame sa, že deklarovať na ulici, že chceme rokovať, avšak následne demonštratívne odísť z rokovania s kľúčovým ministrom financií, je negatívnym signálom voči dopravcom, ktorí stále sú v uliciach Bratislavy, ako aj na iných miestach Slovenska," uviedol ČESMAD Slovakia k postupu zástupcov UNAS. Združenie tvrdí, že len odborné, na faktoch a analytických prepočtoch založené rokovania môžu priniesť výsledky.