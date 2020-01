Pokúsim sa spustiť stratifikáciu, povedal premiér Pellegrini

Ako uviedol Pellegrini vo štvrtok v relácii Ide o pravdu na tv.pravda.sk, túto fázu vie začať po dohode so zdravotnými poisťovňami aj bez schválenia tejto reformy parlamentom. "Pokúsim sa po dohode s poisťovňami a príslušnými odborníkmi spustiť prvotnú fázu, aby sme nestrácali čas. Nebudem reformu brzdiť a strácať zbytočne mesiace. Príde nová vláda, nový minister, ktorý bude môcť na ten polo-rozbehnutý vlak naskočiť, a tým pádom sme neprišli o žiadny významný časový úsek, ktorý by zbrzdil lepšie zdravotníctvo," konštatoval.

Stratifikácia podľa predsedu vlády nebola premrhaním času. Odborníci na Ministerstve zdravotníctva SR pod vedením ministerky Andrey Kalavskej dostali podľa neho veľkú podporu, aby sa pustili do prípravy veľkej reformy zdravotníctva. "Je to základ a povedanie si pravdy. Musíme sa posunúť ďalej," uviedol Pellegrini. Ako dodal, robí sa u nás aj veľa opatrení iného charakteru, napríklad je zavedený platový automat pre pracovníkov medicínskych povolaní, lekárov a sestry, ročne sa investuje 100 mil. eur do rekonštrukcie nemocníc.

"Bude sa stavať nemocnica Rázsochy, rekonštruovať nemocnica Ružinov za 80 mil. eur, Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici za 100 mil. eur. Nakúpili sa nové prístroje naprieč celým Slovenskom, budujeme nové pavilóny, takže tam sa posúvame dopredu a tam tú kvalitu naozaj vidno, samozrejme, keď chcete, vždy nájdete ešte niečo. Nedovolím však, aby sme dehonestovali prácu slovenských zdravotníkov, lebo odvádzajú kvalitnú robotu," konštatoval premiér.

Také veľké investície, ako idú do zdravotníctva, podľa Pellegriniho nikdy v histórii nešli. "Občania sú svedkami toho, ako sa im pred očami menia urgentné príjmy, nové pavilóny v nemocniciach, nové prístroje, CT, na onkologických ústavoch zlepšená technika. Samozrejme, že je pred nami ešte veľa roboty. Musíme začať hovoriť o tom, čo ideme robiť s nedostatkom lekárov, zdravotných sestier," konštatoval. Tento rok opäť zvažuje navýšenie počtu novoprijatých študentov na medicínu. "Pretože ich reálne na našom trhu potrebujeme," uzavrel.