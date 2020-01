Zdravotné sestry musia byť partnermi pri vyjednávaniach, tvrdí strana Za ľudí

BRATISLAVA - Sestry musia byť partnermi pri vyjednávaniach. Na tlačovej konferencii strany Za ľudí to vo štvrtok konštatovala bývalá šéfka odboru ošetrovateľstva na Ministerstve zdravotníctva SR Tatiana Hrindová. Ako dodala, pre sestry je dôležité, aby sa nerobili rozhodnutia o nich bez nich.

"Ak chceme, aby naše zdravotníctvo získalo moderný dizajn, je nevyhnutné, aby sme podporili sestry a umožnili im preberať autonómny výkon ošetrovateľskej praxe na základe dosiahnutého vzdelania. A k tomu potrebujeme dostatočný počet personálu v nemocniciach, aby to bolo možné zrealizovať," konštatovala. Poukázala tiež na to, že nosnými piliermi dlhodobej starostlivosti sú sestry. Je preto potrebné vytvoriť im adekvátne pracovné podmienky na výkon ošetrovateľskej praxe.

"V nemocniciach máme výraznú aktivitu nákupu nových postelí, sestra však potrebuje mnohé moderné ošetrovateľské prístupy a techniky k tomu, aby tá starostlivosť mohla byť kvalitná," uviedla bývalá ministerská sestra Hrindová. Dôležité je podľa nej aj odpolitizovanie systému. Vytvoriť sa má systém zabezpečenia manažmentu ošetrovateľstva v rámci zdravotníckych zariadení tak, aby na pozíciách boli sestry, ktoré sú odborne pripravené, osobnostne zručné a schopné manažovať, motivovať a riadiť ošetrovateľskú starostlivosť.

"Politická príslušnosť nedáva predpoklad k tomu, aby človek dokázal poskytnúť takú oporu ľuďom, ktorých riadi a organizuje, aby to prinášalo benefit v prvom rade pre pacienta," konštatovala. Ako dodala, z pozície ministerskej sestry odišla sklamaná, pretože jej chýbala odborná diskusia, kde by mala podložené argumenty, prečo niečo navrhované od sestier nie je možné prijať. "Poväčšine to boli politické rozhodnutia, čo ma prinútilo odísť z tejto pozície," uzavrela.