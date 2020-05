Podpis zmluvy projektu Rázsoch sa posunie, povedal Kolník

BRATISLAVA - Podpis zmluvy s víťazom súťaže na komplexnú výstavbu projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na bratislavských Rázsochách sa posunie na jeseň. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Povedal to šéf služobného úradu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Marián Kolník. Bývalá ministerka Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) pritom ešte vlani hovorila o finálnom podpise víťazného projektu, ktorý by sa mohol realizovať na jar 2020.

Kolník zdôraznil, že rezort nemocnice stavať plánuje, zaviazal sa k tomu aj v programovom vyhlásení vlády (PVV). "Myslím si však, že okrem Rázsoch treba riešiť aj nemocnice, ktoré majú investičný dlh 600 miliónov eur," povedal, pričom pripomenul, že súkromné nemocnice sa od štátnych líšia v tom, ako sa starajú o svojich zamestnancov. "Ak by som tento investičný dlh začal napĺňať, tak by financie išli určite pre sestry a lekárov, aby sa kde mali najesť, umyť, pobudnúť spolu," komentoval.

Šéf služobného úradu poukázal aj na to, že ich na rezorte čaká aj téma novej nemocnice v Martine, banskobystrický nemocničný projekt ostal podľa jeho slov otvorený. Priznal však, že ho hnevá, že rezort zdravotníctva je podvyživený, kým niektorí ľudia, ktorí sa podieľali na tvorbe projektov výstavby, dostali "obrovské peniaze".

"Čína postavila za desať dní nemocnicu pre tisíce ľudí. Myslím si, že by sme mohli postaviť pekné, unifikované nemocnice, ktoré nemusia byť architektonickým gýčom, kde zaplatíme tisíce alebo milióny za to, že sa tam niekto vyhral," zdôraznil. Štátna nemocnica má byť podľa jeho slov špičkovou klinikou so všetkým, čo k tomu patrí. "Za tie štyri roky, ak všetko pôjde dobre, niekoľko nemocníc by sme mohli vystavať," uzavrel.