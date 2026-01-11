Vo viacerých lokalitách robia problémy nárazový vietor i sneženie

BRATISLAVA - V nedeľu ráno si treba dávať pozor na zľadovatený sneh na cestách v okrese Dunajská Streda. V oblasti Čertovice je nárazový vietor a silné sneženie obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov na hornom Považí, Kysuciach a v oblasti Štrby. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Horský priechod Donovaly je uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. V okrese Trebišov je pre zhoršené poveternostné podmienky naďalej vyhlásený prvý stupeň kalamitnej situácie. Na ceste I/18 a I/65 v oblasti Martina a Sučian sa vytvárajú snehové záveje.
Cestári upozorňujú aj na padajúce skaly na priechode Donovaly v úseku od 28. po 29. kilometer a na priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer. Cesta cez priechod Príslop je uzatvorená pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov. Na ceste II/531 v úseku Muráň - Červená skala sú nutné snehové reťaze pre vozidlá dlhšie ako desať metrov.
Čerstvý sneh sa nachádza na D1 v úseku Važec - tunel Bôrik, na D3 v úseku Čadca - Svrčinovec - Skalité, ako aj na R3 na obchvate Hornej Štubne, tiež v úsekoch Sedliacka Dubová - Široká, Nižná - Tvrdošín a na obchvate Trstenej, tiež na R4 na obchvate Svidníka.
Horské priechody sú zjazdné, no s obmedzeniami
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Vrstva čerstvého, kašovitého, utlačeného a zriedkavo aj zľadovateného snehu je na vozovkách ciest najmä v hornatejších oblastiach Slovenska.
Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami. Povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem priechodov Javorník, Šturec, Donovaly, Kremnické Bane, Fačkov, Vyšehrad, Čertovica, Homôlka, Šútovce, Makov, Zbojská, Veľké Pole, Cukmantel, Dobšiná, Príslop, Oravská Lesná, Huty a Podspády, ktoré majú povrch vozoviek pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu. Na priechodoch Štós a Vrchslatina je zľadovatený sneh.