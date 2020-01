Spoluprácu s ĽSNS Pellegrini vylúčil: Prepad dôvery v súdnictvo je podľa neho logický

„Tlak sa mohol vytvárať skôr,“ uviedol Pellegrini ma margo konania ministerstva spravodlivosti po medializácii kauzy Threema a odobratia mobilov sudcom policajtmi. Podľa premiéra sa rezort spravodlivosti stále schováva za klišé o oddelení exekutívy od justície.

Pellegrini zopakoval, že sa mali už v minulosti teatrálne vyzliecť z talára sudcovia, ktorí konajú protizákonne, alebo majú na stole spisy staré 15 rokov či styky a vzťahy s podozrivými osobami. V súvislosti s medializáciou Threemy považuje premiér prepad dôveryhodnosti v súdnictvo za logický.

„Ja osobne som bol ten, ktorý inicioval stretnutie s generálnym prokurátorom a predsedníčkou Súdnej rady SR a prijali sme na sklonku roka ešte paragrafy, ktoré majú ešte viac rozviazať ruky súdom a prokurátorom a zakázať takýmto ľudom dočasne a niekedy trvale súdiť,“ uviedol Pellegrini. Myslí si, že práve tieto kroky povzbudia dôveru Slovákov v súdnictvo.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Polícia má dnes podľa Pellegriniho rozviazané ruky. „Nikto nie je chránená zver,“ tvrdil premiér s tým, že ľudia sú obviňovaní bez ohľadu na to, z akej sú politickej strany. Tvrdenie exprezidenta Andreja Kisku o jeho politickom obvinení odmieta. Myslí si, že ak sa dôveruje polícii pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka, tak sa jej má veriť aj pri obvinení exprezidenta.

Uznáva však, že stále je nedôvera občanov v súdnictvo, zároveň ale verí, že dôveryhodnosť v súdnu moc a spravodlivosť bude v nasledujúcich rokoch stúpať. Podotkol, že pod vedením ministerky vnútra Denisy Sakovej a policajného prezidenta Milana Lučanského sa dnes nezatvárajú oči pred ničím pri akomkoľvek vyšetrovaní a nikto nie je chránená osoba.

Premiér odsúdil zostrelenie lietadla v Iráne

V otázke politického usporiadania po voľbách nevylúčil opätovne Pellegrini zo spolupráce žiadnu politickú stranu okrem ĽSNS. Odpovedal tak na otázku, či by mu vadilo sadnúť si za rokovací stôl s ako prvým Andrejom Dankom (SNS), ktorý na Pellegriniho zaútočil potom, čo žiadal, aby slovenských vojakov z Iraku evakuoval vládny špeciál.

V otázke, či považuje atentát na iránskeho generála Kásema Solejmáního za legitímny, uviedol, že Slovensko bude stáť vždy na strane medzinárodného práva. Premiér tiež odsúdil zostrelenie lietadla v Iráne. „Takto nezodpovedne sa správať a neoveriť cieľ, na ktorý použijete už nezvratnú akciu, je veľmi nezodpovedné a verím, že aktéri tohto činu budú potrestaní,“ myslí si Pellegrini.

V otázke bezpečnosti a migrácie Pellegrini varoval pred tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorý už v minulosti tvrdil, že môže vypustiť sýrskych utečencov do Európy, ako aj pred práve trvajúcou krízou medzi USA a Iránom. Premiér tiež odmietol, že by Slovensko nebola cieľová krajina migrácie. To, že sem migranti nemierili, pripisuje spolupráci na ochrane hraníc so Srbskom a Maďarskom.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Mali by sa Slováci z Británie vrátiť domov?

Predseda vlády by tiež privítal, keby sa Slováci zo Spojeného kráľovstva vrátili domov. Úroveň a kvalita života na Slovenku sa podľa neho postupne zlepšujú a je presvedčený, že by im tu bolo lepšie. Premiér tak reagoval na situáciu v súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. "Máme najnižšiu nezamestnanosť, je dostatok voľných pracovných miest a oproti iným krajinám rýchlym tempom rastú aj naše priemerné zárobky. Takisto sú tu pre založenie rodiny oveľa lepšie podmienky," myslí si.

Pellegirni v relácii pripomenul, že Slovenská republika od začiatku proces odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ sledovala a bola pripravená na všetky varianty. Uviedol, že v prípade našich občanov, ktorí tam budú ďalej žiť, pracovať a študovať bude všetko ošetrené v zmluvách a občania budú informovaní, ako postupovať.

Okrem toho, brexit bude mať pre Slovensko aj ekonomický rozmer. "Bude prioritou vyjednať dobrú obchodnú dohodu, tak aby neplatili žiadne clá, obmedzenia, tarify a slovenské výrobky mohli byť bez problémov dodávané na britský trh," priblížil predseda vlády.