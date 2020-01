Viacero návrhov Sme rodina si osvojila vládna koalícia a presadila ich, tvrdí Kollár

BRATISLAVA – Viacero návrhov zákonov hnutia Sme rodina si osvojila vládna koalícia, a tá ich napokon presadila. V rozhovore pre TASR to povedal predseda hnutia Boris Kollár s tým, že aj z opozície sa dá robiť politika. Dodal, že v parlamente nemal problém hlasovať aj za koaličné návrhy zákonov.

„Vyvinuli sme taký spoločenský a politický tlak, že to koalícia musela urobiť, zobrala nám ten zákon. Takto sa nám podarilo presadiť napríklad náhradné výživné,“ vysvetlil Kollár, ako si návrhy hnutia Sme rodina osvojila koalícia. Pripomenul aj 100-eurový príspevok na nákup školských potrieb, ktorý budú dostávať rodičia detí nastupujúcich do prvého ročníka základných škôl. Aj tento návrh bol podľa Kollára pôvodne z dielne Sme rodina.

Kollár uviedol, že nemal problém hlasovať aj za koaličné návrhy zákonov. „Pokiaľ sú to zákony, ktoré môžu pomôcť ľuďom, podporíme ho naprieč celým politickým spektrom. Takto podporíme návrh, ktorý predkladá Smer-SD, SaS či ĽSNS,“ priblížil postup poslancov hnutia pri hlasovaní.

Hnutie krátko po parlamentných voľbách v roku 2016 vylúčilo z poslaneckého klubu troch poslancov - Martinu Šimkovičovú, Petra Marčeka a Rastislava Holúbka. Tí zväčša hlasovali s koalíciou. Kollár tvrdí, že trojica poslancov bola pre vládnu koalíciu potrebná len posledné tri mesiace, keď nemala väčšinu v parlamente. Pripomenul tiež, že pred štyrmi rokmi malo hnutie na tvorbu kandidačnej listiny dva týždne, tentoraz na to mali oveľa viac času. „Budeme mať určite lepšie vybratý set tých poslancov,“ doplnil.

Šéf Sme rodina bude spokojný, pokiaľ hnutie vo voľbách získa vyšší výsledok ako pred štyrmi rokmi, teda viac ako 6,6 percenta hlasov. Pripomína, že vzniklo niekoľko veľmi silných strán, no nechce sa riadiť prieskumami. „Musíme počkať, ako rozhodnú ľudia, to bude realita,“ dodal s tým, že ĽSNS a Sme rodina v roku 2016 podceňovali a dostali sa do parlamentu, zatiaľ čo napríklad vtedajšia Sieť po voľbách získala omnoho menej, ako mala v prieskumoch.