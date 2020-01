Šimkovičová sa opustila na Facebooku: Som mama a zachránim Slovensko pred zvrátenosťami! Zlízla si to

BRATISLAVA - Bývalá televízna hlásateľka a súčasná poslankyňa Národnej rady SR Martina Šimkovičová začína kampaň za nové hnutie poriadne tvrdo. V statuse, v ktorom si rozhodne nedáva servítku pred ústa, povedala na pravú mieru, čo si myslí o gender ideológii a skupine ľudí LGBT. Do parlamentu nastúpila na kandidátke Kollárovcov zo Sme rodina ešte v roku 2016 a teraz to skúša pod novou značkou.

Ide o hnutie Hlas ľudu, v ktorom sa nachádza spolu s ďalším odídencom od Kollára Petrom Marčekom. "LGBT a gender ideológia je to najzvrátenejšie zo zvráteného, čo nám prináša tzv. liberálna demokracia, rozumejte západný neoliberalizmus s prvkami neomarxizmu, ktorý sa tlačí do popredia všade v Európe. A bohužiaľ stále väčšmi aj u nás na Slovensku. Táto zvrátená agenda so sebou však prináša viac ako len nejakú toleranciu osôb rovnakého pohlavia či sexuálnu výchovu na školách. Ide o niečo komplexnejšie a nebezpečnejšie ako sa na prvý pohľad môže zdať," napísala v statuse vytočená Šimkovičová.

Šimkovičová sa vo svojom statuse obáva hlavne ideologického dopadu LGBT na deti "Nejde len o sexuálnu výchovu na školách, ktorá je rovnako zvrátená ako LGBT propaganda v médiách, ale napríklad aj o podobné zvrátenosti, aké sa dnes odohrávajú v západnej Európe - o výber a zmenu pohlaví jednotlivcov, na čo majú podľa západných neoliberálov nárok už deti v predškolskom veku, o zmenu názvov otec/matka na rodič 1/rodič 2,či napr. také "maličkosti" akými sú spoločné toalety pre chlapcov a dievčatá. V Británii, Kanade, Francúzsku alebo Nemecku dokonca už nájdeme aj také niečo ako tretie toalety pre neurčité pohlavie - transgender! A to je naozaj šokujúce," tvrdí jednotka kandidátky Hlasu ľudu a dodáva, že svoje rozhorčenie nešíri len ako poslankyňa, ale aj ako žena a matka.

Zabudla na minulosť

Bývalá hlásateľka však zrejme zabudla na dávnejšiu minulosť. Napríklad v roku 2011 sa konala narodeninová párty istého produkčného domu, na ktorej sa okrem iných zúčastnila ona a napríklad aj návrhár Fero Mikloško, ktorý žije homosexuálnym spôsobom života. Šimkovičovej zjavne vtedy agenda LGBT neprekážala a s návrhárom má dokonca aj spoločnú fotografiu.

Zdroj: topky

Nesúhlas zo strany diskutujúcich

Pod príspevkom sa rozbehla živá diskusia, ktorá práve nefandila názoru bývalej televíznej hlásateľky a mnohí si na nej "zgustli". "Čo by ste teda pani Šimkovičová, vy ako tradičná matka urobili, keby vám vaše dieťa oznámilo, že má inú sexuálnu orientáciu?" pýta sa jeden z diskutujúcich.

Zdroj: Facebook/Martina Šimkovičová

Ostatní zase inak vnímali Šimkovičovej zhrozenie sa nad možnosťou spoločných sociálnych zariadení. "Pani Šimkovičová, spoločné toalety v škôlke sme mali aj my v roku 1996, tak neviem čo trepete," skonštatoval ďalší komentujúci. V zásade sa však objavovali podobné príspevky, v ktorých sa verejnosť Šimkovičovej pýta, ako by sa zachovala v prípade vlastnej rodiny.

Zdroj: Facebook/Martina Šimkovičová