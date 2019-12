Van der Bellen si pripomenul pochod: Prezidentka Čaputová mu zložila poklonu a poďakovala sa

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa poďakovala rakúskemu spolkovému prezidentovi Alexandrovi van der Bellenovi za pripomenutie si Pochodu slobody z Bratislavy do Hainburgu, ku ktorému došlo pred 30 rokmi, 10. decembra 1989. Urobila tak prostredníctvom sociálnej siete.

"Pred 30 rokmi sme mohli voľne prekročiť hranicu, ktorá bola desaťročia uzavretá. Ďakujem, prezident Alexander van der Bellen za to, že si pamätáte našu prvú cestu za slobodným svetom," napísala. Rakúsky spolkový prezident odhalil v utorok (10. 12.) v rámci podujatia "Ahoj, Európa" na námestí Altes Kloster v Hainburgu pamätnú tabuľu. Tá pripomína Pochod slobody z Bratislavy do tohto hraničného mesta, na ktorý sa vydali Slováci pred 30 rokmi. Zároveň pripomína 30. výročie pádu železnej opony.

Van der Bellen pripomenul, že takmer 150.000 Sloveniek a Slovákov privítali obyvatelia Hainburgu chlebom a soľou - starým slovanským zvykom, ktorým sa vítajú hostia. Pochod z Bratislavy do Hainburgu symbolicky podľa vtedajších agentúrnych správ otvoril Slovákom cestu do Európy. Cestu, ktorú desaťročia hatil plot z ostnatého drôtu, si prekliesnili sami. Pochod priateľstva k Medzinárodnému dňu ľudských práv, ktorý viedol z Bratislavy do rakúskeho mestečka Hainburg, zorganizovalo občianske hnutie Verejnosť proti násiliu.