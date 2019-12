Pellegrini berie demisiu Kalavskej na vedomie: Čoskoro prezidentke navrhne jej náhradu

Premiér zobral na vedomie rozhodnutie Andrey Kalavskej odstúpiť z funkcie ministerky zdravotníctva. Poďakoval sa jej za všetko, čo rezort pod jej vedením urobil pre ľudí. Je presvedčený, že na ceste zodpovedných zmien v slovenskom zdravotníctve je nevyhnutné pokračovať a hľadať pre ne odborné riešenia i politickú podporu.

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská sa v pondelok rozhodla podať demisiu. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa podľa svojho hovorcu Martina Strižinca lieči z akútneho zápalu dýchacích ciest, a preto musela zrušiť svoj pracovný program na najbližšie dni.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

"O demisii pani ministerky zatiaľ nebola informovaná oficiálne. Bude sa ňou zaoberať hneď po tom, ako sa zotaví a vráti sa do úradu,” uviedol v reakcii Strižinec. Ministerka v pondelok po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR uviedla, že strana Smer-SD sa k nej ako k svojmu ministrovi nespráva adekvátne. "Cítila som sa veľmi zle. Na druhej strane som dostala v priebehu týchto dní neskutočné množstvo podporných listov a e-mailov, aby som zostala, aby som myslela na pacientov, lekárov a rozrobenú prácu. Keby človek myslel len sám na seba, určite odíde, lebo si povie, že mu to za to nestojí. Vždy som mala len jeden záujem, a tým bol pacient. Asi sa to v slovenskej politike nenosí alebo je to trápne, nenašlo to odozvu," uviedla.