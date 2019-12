Poslanecký návrh by mal zlepšiť rozhodovanie sudcov, tvrdí Rajtár

"Jeho podstatou je zásadné zvýšenie hmotnej zodpovednosti sudcov za nezákonné rozhodnutia alebo rozhodnutia, ktoré nemajú oporu v ustálenej rozhodovacej praxi najvyšších súdnych autorít. Ak sudca takéto rozhodnutie vydá, a to bez ohľadu na to, či to urobil z nedbanlivosti alebo so zlým úmyslom, a štátu tým vznikne povinnosť uhradiť škodu poškodenej strane, vznikne ministerstvu spravodlivosti povinnosť zosobniť celú výšku škody príslušnému sudcovi," priblížil. Podľa poslanca sa síce súčasná vláda snaží urobiť kozmetické zmeny v justícii, ale robí tak "na poslednú chvíľu". "Jej návrhy, ktoré má na aktuálnej schôdzi prerokovať parlament, sú však nedostatočné," mieni Rajtár.

Navrhovaná právna úprava podľa poslanca zruší viacero podmienok, ktoré umožňovali sudcom vyhýbať sa hmotnej zodpovednosti za svoje zlé rozhodnutia, alebo niesť len nepatrný zlomok skutočných škôd, ktoré zavinili.