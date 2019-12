Drsný televízny súboj Hlinu a Kotlebu: Ste banda úchylákov, NAKA ako reklamná agentúra

Robert Fico je obvinený z podnecovania rasovej nenávisti a Andrej Kiska v súvislosti s kauzou okolo jeho firmy KTAG. Líder Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina sa obáva, že NAKA v tejto veci na seba zobrala úlohu "reklamnej agentúry". Vyhlásili to v dnešnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Pár mesiacov pred voľbami tu padajú obvinenia. Nie je to štandardné, nie je to dobré, ale je to dôsledkom všetkého, čo sa tu deje,“ myslí si exminister zdravotníctva a vnútra a predseda strany Dobrá voľba Tomáš Drucker. Podstata volieb však podľa neho nie je o marketingu, ale o tom, aby si ľudia zvolili zástupcov, ktorí dokážu viesť krajinu. „V tejto súvislosti si preto nemyslím, že treba zmeniť voľbu generálneho prokurátora, ale skôr by sme sa mali vrátiť k zmene volebného systému,“ uviedol Drucker.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Kotleba zdôraznil, že ĽSNS je jediná parlamentná strana, ktorá nie je do niečoho namočená. „Nemáme nič spoločné s Gorilou. Voči našej strane bola zneužívaná justícia,“ vyhlásil Kotleba. Ako príklad uviedol snahu o rozpustenie ich strany zo strany Najvyššieho súdu SR. Už vtedy podľa neho mohlo ísť o istú politickú objednávku. Hlina v reakcii na to uviedol, že klub ĽSNS je „partia úchylákov, ktorí ani nevedia pracovať na počítači“. Kotlebovi vyčítal taktiež to, že jeho strana dostala päť miliónov zo štátneho rozpočtu na činnosť, no jeho poslanci v parlamente nerobia nič. Nakoniec si všímal aj jeho gombíky na saku, ktoré podľa Hlinu "praskajú od toho, ako sa Kotleba napcháva treskou".

Drucker sa v diskusii zas nahlas pýtal, kto vlastne Marian Kotleba je. Poukázal predovšetkým na jeho štvorročné pôsobenie na pozícii banskobystrického župana, ktoré považuje za veľmi slabé a zlé.