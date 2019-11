Stratifikácia má šancu prejsť, verím, že schválime aj rozpočet, tvrdí Raši

BRATISLAVA - O návrhu reformy nemocníc, ktorý je v programe záverečnej schôdze Národnej rady SR, sa bude hlasovať a má šancu prejsť. To isté sa týka aj návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a podpredseda Smeru-SD Richard Raši.

"Je potrebné si uvedomiť, že k návrhu stratifikácie nie sú ani tak odborné, ako skôr politické výhrady," upozornil Raši. Podľa neho je potrebné tieto výhrady vnímať v kontexte blížiacich sa volieb. "Časť politického spektra zneužíva túto tému na strašenie, vyvolávanie obáv, že stratifikácia bude znamenať rušenie nemocníc v regiónoch," upozornil. Preto bolo podľa neho potrebné presunúť tento bod z predchádzajúcej na najbližšiu parlamentnú schôdzu a využiť čas na konštruktívnu diskusiu a rozptýlenie obáv. "Naši poslanci diskutujú s ministerkou (Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD),), ten zákon ide do parlamentu a má šancu prejsť," povedal.

Kontext blížiacich sa volieb vicepremiér spomenul aj v prípade spochybňovania podpory časti koalície pre návrh štátneho rozpočtu. Mieni, že úvahy o rozpočtovom provizóriu sa nestanú realitou a návrh parlamentom prejde. "Myslím si, že sa nájde racionálny prístup a zákon roka sa schváli, pretože v danej forme, v akej je predložený, je výsledkom toho, čo štát má a dokáže zabezpečiť všetky svoje funkcie," povedal Raši.

Podľa predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Trubana je návrh rozpočtu odrazom toho, ako koalícia viedla krajinu v predchádzajúcich rokoch. "Ekonomické podmienky boli síce priaznivé, no ľudia majú stále menej, štát nie že nič neušetril, ale ešte sa zadlžil a zadlží sa ešte viac," vyhlásil Truban, naznačujúc aj obavu Európskej komisie z toho, že plánovaný deficit vo výške 0,49 % môže byť napokon výrazne vyšší. "Európska únia návrh rozpočtu akceptovala," reagoval Raši. "Ambíciou je dodržať plánovaný deficit, návrh rozpočtu je realizovateľný a realistický,“ dodal.

Truban je presvedčený, že do červených čísel by Slovensko vôbec nemuselo ísť, ak by bola vláda schopná šetriť a efektívne čerpať eurofondy či lepšie vyberať dane. "Deficit nie je problém ako taký, ak by bol investičný,“ povedal Truban. "Toto je práve investičný deficit," kontroval Raši.