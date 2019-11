V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako môžete na svojich dolných končatinách odpozorovať nástup niektorých ochorení, ktoré už možno začali "úradovať" vo vašom tele bez toho, aby ste to vôbec zaregistrovali. Možno tieto symptómy podceňujete alebo ste presvedčení o tom, že ide iba o krátkodobý a neškodný úkaz, prípadne ich pripisujete pribúdajúcemu veku či stresu. Ak ich však už máte, stojí za to dať sa preventívne vyšetriť.

1. Neprirodzene biele, modrasté a červené prsty na nohách: Raynaudova choroba.

Ak vaše prsty na nohách vykazujú tento príznak, pravdepodobne máte Raynaudovu chorobu. Tá býva zvyčajne dedičná, ale nemusí to tak byť vždy. Ide o ochorenie cievneho systému, pri ktorom dochádza k zmene cievnej regulácie a náhlemu zúženiu tepien (vazospazmus). "Môže súvisieť s problémami so štítnou žľazou, reumatoidnou artritídou alebo Sjögrenovým syndrómom," vysvetľuje lekár Nikola Djordjevic z nemocnice v srbskom meste Bor. Takže ak si všimnete, že vaše prsty na nohách sú neprirodzene biele, prípadne majú odtieň do modra alebo do červena, vyhľadajte svojho lekára.

2. Okrúhle alebo vypuklé nechty na nohách: Pľúcne ochorenie

Ak si všimnete na vašich dolných končatinách túto zmenu, možno trpíte nejakou pľúcnou chorobou. Djordjevic tvrdí, že ak tieto nechty vyzerajú ako "pologule", môžu byť aj príznakom srdcových ochorení, tráviacich porúch alebo problémov s pečeňou. Iné to je v prípade, ak máte takýto tvar nechtov od narodenia. Vtedy sa znepokojovať nemusíte.

3. Náhla strata chĺpkov na prstoch nôh: Ochorenia periférnych artérií

Tento znak môže signalizovať ochorenie periférnych artérií. Vzniká vtedy, keď zúžené cievy blokujú prietok krvi do končatín. Medzi príznaky patrí aj slabý alebo nehmatateľný pulz na nohách a ranky, ktoré sa nehoja. Ak teda z vašich nôh náhle zmiznú chĺpky, navštívte lekára. Dobrou správou je, že toto ochorenie je liečiteľné.

Zdroj: Getty Images

4. Bolesť a brnenie v nohách: Cukrovka

Podľa Národného inštitútu pre diabetes, tráviacich a obličkových chorôb môže cukrovka spôsobiť poškodenie nervov a vzniká tzv. diabetická neuropatia. Tá následne spôsobuje bolesť, pocit brnenia a mravčenia v nohách. Ak sa u vás tieto príznaky vyskytujú čoraz častejšie, môžu teda znamenať nástup cukrovky.

5. Bolesť nôh a opuch: Dna

Doktor Scott Neville tvrdí, že bolesť a opuch v nohách môže byť príznakom dny. "Ide o druh bolestivej zápalovej artritídy spôsobenej nadmerným množstvom kyseliny močovej v krvi," vysvetľuje. Jej kryštály vyzerajú pod pokožkou ako hrudky a zvyčajne sa usadzujú na nohách, ale aj v kĺboch celého tela. V mnohých prípadoch sa dá toto ochorenie zvládnuť štandardnými liekmi a zmenami životného štýlu. Avšak niektorí pacienti trpiaci týmto ochorením môžu mať aj trvalé následky.

Zdroj: Getty Images

6. Necitlivosť a brnenie: Skleróza multiplex

Pozor na tieto symptómy, môžu signalizovať sklerózu multiplex. Jedným z prvých príznakov tejto vážnej choroby je totiž práve pocit brnenia či necitlivosti v nohách. Treba ale povedať, že pocit v oboch nohách môže byť niekedy rozdielny. Napríklad že v jednej nohe cítite brnenie a v tej druhej takmer nič. Skleróza multiplex je nevyliečiteľná, no pod dozorom lekárov s ňou dokážete normálne žiť.

7. Nepokojné nohy

Nepokojné nohy a chodidlá v noci sú často signálom, že vášmu telu chýba železo. V takom prípade mu ho začnite dodávať v podobe dennej dávky. Ak ani to nepomôže, zájdite radšej za lekárom.

8. Necítite bolesť, hoci by ste mali: Neuropatia

Ak náhodou stúpite na klinec a nič necítite, potom zrejme trpíte neuropatiou. Touto poruchou trpí údajne až 70 percent ľudí s cukrovkou. Neuropatia je dôsledok poškodenia nervov, takže ak máte podozrenie, že ju máte aj vy, určite vyhľadajte odborníka.

8. Studené nohy: Nadbytok adrenalínu

"„Najbežnejšou príčinou chladných nôh je nadbytok adrenalínu, ktorý je považovaný za hormón prežitia. Súčasťou tejto reakcie je aj ohraničenie krvného obehu na oblasti tela, ktoré nie sú potrebné na prežitie," uviedol doktor Michael E. Platt vo svojej knihe Zázrak biologicky identických hormónov a adrenalínovej dominancie. Dodáva, že studené nohy a ruky môžu byť aj symptómom syndrómu dráždivého čreva a zároveň aj signálom nedostatočnej činnosti štítnej žľazy.

Zdroj: Getty Images

9. Popraskané päty: Nedostatočná funkcia štítnej žľazy

Nikto by to asi nepovedal, ale aj popraskaná koža na pätách môže byť príznakom, že niečo nie je v poriadku s vašou štítnou žľazou. Medzi ďalšie príznaky patria strata hmotnosti, depresia, bolesť svalov či únava.

10. Zelené nechty: Chloronychia

Ak si všimnete, že nechty na vašich nohách majú zelený odtieň, pravdepodobne ide o chloronychiou, ktorá je známa ako syndróm zelených nechtov. Spôsobuje ju baktéria pseudomonas aeruginosa a často je následkom dlhodobého pobytu vo vode alebo ide o reakciu na kozmetiku a saponáty. Liečba je relatívne jednoduchá - pacienti musia počas nej udržiavať nohy v suchu.

11. Opuchnuté členky: Vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak núti vaše srdce k intenzívnejšej činnosti a môže spôsobiť pokles v cirkulácii krvi. V dôsledku toho sa v dolných končatinách a členkoch hromadí tekutina, ktorá spôsobuje opuch. Takže navštívte lekára a nechajte si skontrolovať tlak skôr, ako sa objavia vážnejšie problémy.

12. Čierny alebo hnedý prúžok pod nechtom: Subunguálny melanóm

Takýto prúžok niekedy vyzerá ako obyčajná modrina, ale môže ísť aj o príznak subunguálneho melanómu, čiže jednej z foriem rakoviny kože. Ak prúžok z nechtu nezmizne ani počase, prípadne sa dokonca zväčší, vyhľadajte dermatológa.

13. Hrubé, zožltnuté nechty: Plesňová infekcia

Tento typ infekcie zvyčajne nebýva bolestivý, no zato sa ťažko lieči. Lekári v týchto prípadoch predpisujú perorálne protiplesňové pilulky. Ak nezaberajú a infekcia je naozaj intenzívna, postihnutý necht musí byť odstránený.