Fedor opäť otvára tému bezpečnostnej stratégie: Paška hovorí o okrajovej aktivite

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady SR Martin Fedor opätovne otvára tému bezpečnostnej a obrannej stratégie Slovenska. Oba dokumenty, ktoré v minulosti schválila vláda, dnes predložil do podateľne NR SR, pričom argumentuje, že novelizácia dokumentov je obsiahnutá aj v programovom vyhlásení vlády a Slovensko podľa jeho slov musí reflektovať na súčasné bezpečnostné riziká. Naopak, podpredseda vládnej SNS Jaroslav Paška pripomína, že text, s ktorým nesúhlasila SNS, sa nemenil, a preto je nepravdepodobné, že by stratégie prešli hlasovaním parlamentu.

SNS namietala najmä časť o Rusku, ktoré je v dokumentoch obsiahnuté ako možná bezpečnostná hrozba pre situáciu na Ukrajine. Bezpečnostný analytik Juraj Krúpa sa domnieva, že texty dokumentov vychádzajú z členstva Slovenska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii (NATO) a preto je preňho nepochopiteľné, že neboli odobrené zákonodárnym zborom.

„Bohužiaľ, dodnes nebola aktualizovaná verzia strategických dokumentov predložená na rokovanie NR SR. Poslednou bezpečnostnou stratégiou schválenou slovenským parlamentom je dokument z roku 2005. Vládou už schválená nová bezpečnostná a obranná stratégia obsahuje aktualizované východiská, priority aj definície možných ohrození, čo tvorí základ pre efektívne a zmysluplné fungovanie bezpečnostných orgánov štátu. Z neobhájiteľných dôvodov sa návrh Bezpečnostnej stratégie SR ako aj Obrannej stratégie SR doteraz nedostal na rokovanie NR SR. Rozhodol som sa preto využiť právo legislatívnej iniciatívy a oba dokumenty predložiť v rovnakom znení, ktoré schválila vláda v roku 2017,“ informoval Fedor.

Paška vníma Fedorovu iniciatívu ako okrajovú. Podľa neho musí parlament v súčasnosti riešiť zásadnejšie veci, napríklad štátny rozpočet na budúci rok. „Predloženie dokumentov v závere volebného obdobia vnímam ako jeho iniciatívu na zviditeľnenie vlastných záujmov. Myslím si, že na programe schôdze budú dôležitejšie body, preto je to podľa mňa taká okrajová iniciatíva, ktorá je súčasťou jeho osobnej prezentácie. Obsahová stránka dokumentov sa navyše nemenila. My sme mali výhrady k textom a preto si myslíme, že by nebolo dobré, aby sme sa rokovanie NR SR prinášali ďalšie konfliktné otázky,“ uviedol Paška.

Bezpečnostný analytik Juraj Krúpa zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku pripomína, že dokumenty nadväzujú na aktuálne bezpečnostné prostredie. Navyše podľa jeho slov text o bezpečnostnej hrozbe v podobe Ruska vyplýva zo stanovísk EÚ a NATO. „Jazyk, ktorý je v dokumentoch použitý, je štandardný, všeobecne uznaný a používa ho EÚ aj Severoatlantická aliancia. My sme členom oboch zoskupení a s popisom situácie sme súhlasili. SNS ide týmto proti nášmu členstvu v týchto organizáciách, proti zahraničnopolitickým prioritám, čím ich ohrozuje,“ povedal Krúpa. Na záver dodal, že na spomínané stratégie majú nadväzovať ďalšie strategické rozhodnutia a aj preto je dôležité, aby ich odobril parlament.

Bezpečnostnú a obrannú stratégiu schválila vláda na jeseň roka 2017. Odvtedy však o nich parlament nerokoval. Slovensko má v súčasnosti platné dokumenty v tejto oblasti ešte z roku 2005. Fedor patril v aktuálnom volebnom období v parlamente do klubu vládneho Mosta-Híd. V septembri však z klubu vystúpil a neskôr sa pridal k novej strane Dobrá voľba exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera.