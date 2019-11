Drucker v tom má jasno: Zmena sama osebe nestačí, hovorí líder Dobrej voľby

„Zmena môže byť k lepšiemu aj horšiemu. Už sme tu po revolúcii zažili zmeny, aj veľa nádeje. A čo sa stalo? Prišli oportunisti, často prezlečení komunisti, prišli sklamania. A to je to, čo najviac ubližuje spoločnosti, sľuby, ktoré nedodržíte,“ povedal Drucker v diskusii na Tablet.tv.

Drucker by v minulosti konal inak, ak by mal informácie, ktoré dnes vychádzajú na povrch

Líder Dobrej voľby pôsobil ako nestranícky krízový manažér na poste ministra zdravotníctva poslednej vlády Roberta Fica. „Mnohí ma kritizujú za to, že som tam bol. Ja sa ich zasa pýtam: Čo ste vy urobili pre to, aby ste niečo zlepšili? Ja som prijal ponuku viesť rezort v čase, keď bol tak obtiažny, že ho nikto nechcel,“ spomína Drucker. Poukázal, že počas jeho pôsobenia sa spustili projekty, kde ako jediní v rezorte dokázali ušetriť peniaze. "Boli sme ocenení Európskou komisiou za 'signifficant progress', to znamená významný pokrok,“ dodáva.

Nepriaznivý demografický vývoj

Za veľkú výzvu pre spoločnosť považuje nepriaznivý demografický vývoj, ktorý podľa neho nedokáže plne kompenzovať ani rastúca efektivita výroby. „Bude nám chýbať do 20 percent ekonomicky aktívnej populácie, to nenahradia žiadne roboty,“ tvrdí Drucker. Spoločnosť by preto podľa neho mala aktívne podporovať rast pôrodnosti.

Ak sa dnes rodina rozhodne mať napríklad päť detí, ekonomicky na to podľa Druckera celý život dopláca. „Bude mať obrovský problém sa zamestnať, lebo zamestnávatelia neradi zamestnávajú matky s deťmi. Na dlho vypadne z ekonomicky aktívneho života a sedem ľudí bude ťahať jeden človek. Na dovolenku asi nepôjdu k moru...A keď zostarnú, je vysoká pravdepodobnosť, že táto matka bude mať minimálny dôchodok," zhrnul.

Pár, ktorý má povedzme iba jedno dieťa, si toho podľa Druckera môže v živote spravidla dovoliť oveľa viac, nasporí si na vyšší dôchodok, na ktorý im v budúcnosti budú svojou prácou prispievať aj piati potomkovia spomínanej rodiny. Dobrá voľba preto podľa Druckera navrhuje, aby každé pracujúce dieťa adresne prispievalo časťou svojich odvodov na dôchodok svojho rodiča. „Chceme, aby sa časť priebežného piliera priamo z odvodov nadväzovala na dôchodkový účet priebežného piliera starobného dôchodku jeho rodičov,“ uviedol.

Musíme investovať do nájomného bývania

Mladé rodiny chce jeho strana motivovať k rozhodnutiu mať deti aj ďalšími spôsobmi. „Aby si mohli dovoliť mať viac detí, aby ženy neboli v zamestnaní diskriminované, nižšie dane zo závislej činnosti podľa počtu detí, viac dovolenky matke podľa počtu detí, lepší prístup k nájomnému bývaniu,“ priblížil. „Musíme investovať do nájomného bývania. Nemôžeme mať viac ako 90 percent vlastného bývania, nemôže si to každý dovoliť a sú profesie, ktoré si to nemôžu dovoliť vôbec. Rakúsko je omnoho vyspelejšia a ekonomicky silnejšia krajina ako my a majú oveľa viac nájomného bývania,“ upozornil Drucker.

Vidiek sa nám postupne vyľudňuje

Dobrá voľba podľa neho ponúka silný sociálny program, ale dôraz dáva aj na rozvoj ekonomiky. „Treba na to zarobiť. Pozrime sa na automobilky. Aká je pravdepodobnosť, že sa do desiatich rokov jedna zdvihne a odíde? Vysoká,“ myslí si Drucker.

Slovensko totiž podľa neho neponúka vysokú pridanú hodnotu, automobilky sem prišli najmä kvôli nízkej mzdovej úrovni. Tá sa však postupne zvyšuje. „Čím to chceme nahradiť?,“ pýta sa Drucker. „Vidiek sa nám postupne vyľudňuje, lebo tam ľudia nemajú prácu. Pritom vôbec neinvestujeme do turizmu. To predsa robí každá krajina na svete, aj taká, ktorá má iba púšť,“ uzavrel.