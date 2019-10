Koalíciu opustil ďalší poslanec: Most-Híd sa rozpadá! Po Kresákovi oznámil koniec aj Gál

BRATISLAVA - Koalícia slabne a bugárovcom sa rozpadá strana. Poslanec NR SR Peter Kresák vystupuje z poslaneckého klubu Mosta-Híd. Súčasná koalícia má teda len 73 poslancov. Prednedávnom odišli od Bugára dvaja poslanci, ktorí skončili v strane Tomáša Druckera. Kresák nevylúčil, že by sa mohol pridať k Dobrej voľbe, no v hre je viacero subjektov. Krátko po rokovaní vlády oznámil koniec aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Ten vyhlásil , že nebude na kandidátke Mosta-Híd do parlamentných volieb v roku 2020. "Dôvodov je veľmi veľa, sú politické i nepolitické," uviedol. V súvislosti s otázkou k jeho odchodu z politiky sa vyjadril aj k zámeru Petra Kresáka odísť z poslaneckého klubu Mosta-Híd. "Rešpektujem jeho rozhodnutie. I napriek tomu, že sme sa nie vždy zhodli, považujem ho za odborníka, ktorý dokázal vyargumentovať svoje názory," povedal Gál na Kresákovu adresu.

Koalícia stráca poslanca

Koalícia má tak v parlamente už len 73 poslancov. Nedávno Most opustili dvaja poslanci - Katarína Cséfalvayová a Martin Fedor. Obaja skončili v strane Tomáša Druckera Dobrá voľba. Práve tam by mal smerovať aj Peter Kresák. Čoskoro bývalému Bugárovmu poslancovi vadí spájanie Mosta-Híd s určitými stranami.



Skončí Kresák u Druckera?

Kresák odchádza z klubu Mosta-Híd k 1. novembru. Dôvodom je avizované spájanie Mosta-Híd s určitými stranami. Kresák nevylučuje spoluprácu s novovzniknutou stranou Dobrá voľba, uviedol, že má viacero ponúk od politických subjektov. Členom strany Most-Híd nebol. O tom, že by mal skončiť u Druckera, informoval portál Aktuality.sk. K samotnému prestupu do inej strany sa Kresák nechcel vyjadrovať. Svoje rozhodnutie plánuje oznámiť, keď to bude aktuálne. Kresák bol aj na ustanovujúcom sneme strany Dobrá voľba.

Kresák by bol pre Druckera prínosom

S Petrom Kresákom majú viacerí členovia Dobrej voľby profesionálne aj ľudsky dobrý vzťah, uviedol pre Topky Tomáš Drucker. „Aj v minulosti spolupracoval s viacerými z nich aj na rôznych odborných návrhoch. Rovnako komunikujeme spolu v otázkach programu Dobrej voľby,“ povedal. „Vážim si ho ako vynikajúceho odborníka na ústavné a štátne právo a ak by sa rozhodol pripojiť k Dobrej voľbe, určite by bol pre náš tím prínosom,“ dodal Drucker.

Mám problém s politickými rozhodnutiami Mosta-Híd

„Mám problém s niektorými politickými rozhodnutiami, ktoré sa v súvislosti s prípravou kampane udiali,“ povedal Kresák. „Ide napríklad o spájanie sa s inými menšinovými stranami, ktoré dlhé roky Most kritizovali a zrejme sú podporované aj zo zahraničia,“ dodal poslanec s tým, že Mostu-Híd drží palce a verí, že maďarská strana bude mať v parlamente po voľbách svoje zastúpenie.

Most-Híd rokoval s viacerými menšinovými stranami o predvolebnej spolupráci. Medzi nimi je aj mimoparlamentná SMK, pri ktorej sa spomína financovanie zo zahraničia. Predsedníctvo SMK napokon odmietlo predvolebnú spoluprácu s Mostom-Híd, ktorú predtým vyrokovali delegácie strán. Nateraz je vládna strana dohodnutá na spolupráci pred voľbami s neparlamentnou MKDA.

V rokoch 2000 a 2001 sa Kresák podieľal na vypracovaní doteraz najrozsiahlejšej novely Ústavy Slovenskej republiky. Patrí medzi popredných odborníkov na ústavné právo. Koalícia má oficiálne podľa počtu poslancov zaradených v kluboch 74 hlasov (Smer-SD 48, SNS 15, Most-Híd 11, pozn. red.). Po Kresákovom odchode ich bude mať oficiálne 73. Dlhodobo ju však podporujú napríklad nezaradení poslanci Alena Bašistová, Martina Šimkovičová, Rastislav Holúbek a Peter Marček.