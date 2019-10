Je to OFICIÁLNE! Vladimír Mečiar vstupuje do politiky, oprášil starých kolegov z HZDS

Vladimír Mečiar

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Bývalý predseda vlády Vladimír Mečiar a predseda Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) sa pravdepodobne z politického dôchodku vráti naspäť na scénu. Chce sa zapojiť do politického súboja a dnes oznámil svoje rozhodnutie vstúpiť do aktívnej politiky. Je to logický spád udalosti po tom, čo svoj návrat avizoval ešte v lete.