ROZHOVOR s lídrom KDH Hlinom: Potrebujeme trojkoalíciu, ak zlyháme, do parlamentu napochodujú kotlebovci i harabinovci

BRATISLAVA - Pred štyrmi rokmi sa KDH do parlamentu nedostalo, dnes má v prieskumoch okolo sedem percent. Líder kresťanských demokratov Alojz Hlina v rozhovore pre Topky uviedol, že v kľúčových voľbách 2020 musí nastať zmena a Slovensko by o ňu malo bojovať. Koalícia PS/SPOLU by sa mala spojiť do trojkoalície s Andrejom Kiskom a stranou Za ľudí, šance na výhru by sa zvýšili. Ak sa im vo voľbách nepodarí zostaviť vládu a vydržať, vydláždi sa cesta Smeru, čo bude veľký problém. Táranín Igora Matoviča má dosť. Opozícia by sa mala spájať.

O pár mesiacov tu máme parlamentné voľby. V akom stave je momentálne váš program?

Akurát včera sme sa o tom rozprávali, mali sme to na programe predsedníctva. Kolegyňa, ktorá to má u nás na starosti, Caroline Lišková má viacero pracovných skupín. Okolo 60 až 70 ľudí. Intenzívne na tom pracujeme. Teraz by sme mali ukončovať procesy tvorby programu a koncom októbra by sa mal program na Rade KDH schváliť.

Venovali ste sa už viacerým témam, mali ste štyri programové konferencie – farmársku, školskú, zdravotnícku a lesoochranársku. V pláne máte dopravnú. Ktorá téma je v rámci vášho programu najdominantnejšia?

Určite, a to ideme nastavovať aj strategicky, my sme sa za rodinu. Či sa niekto hnevá, alebo nie. KDH bolo, je a bude za rodinu. Budeme pozitívnym nositeľom agendy. Nebudeme primárne komunikovať proti čomu sme, takých je tu veľa. Budeme hovoriť za čo sme. My sme za rodinu. Budeme predstavovať návrhy, riešenia a opatrenia, ako to nielen deklarovať, ale aj reálne urobiť.

Strana KDH sa vo voľbách 2016 do parlamentu nedostala. Podľa posledného prieskumu ste na piatom mieste, máte takmer sedem percent a predbehli ste predtým silnejšie strany ako je SNS, OĽaNO alebo SaS. Čím to podľa vás je?

Je to súhrn viacerých faktorov. Myslím si, že v západoeurópskych civilizáciách, a chcem veriť, že Slovensko do nej patrí, sú kresťansko-demokratické strany silné a sú platnou súčasťou politickej scény. To, že u nás to v marci 2016 tak dopadlo má viaceré dôvody. Nechcem sa už k tomu veľmi vracať. Treba sa z nich poučiť a to robíme. Som rád, že aj verejnosť si uvedomuje deficit kresťansko-demokratickej politiky a takejto strany. Ako keby sa pýtala naspäť na scénu. Aj to môže byť faktor. Ak sme v západoeurópskej civilizácii, a ja verím, že sme, v každej takej krajine je jedna silná kresťansko-demokratická strana a tou je na Slovensku KDH.

Hnutie OĽaNO si tiež založilo kresťanskú platformu, strana Andreja Kisku sa tiež uberá konzervatívnejším smerom. Nebojíte sa, že vám vezmú voličov?

Demokracia je o tom, že sa postavíte a poviete, že niečo ste. Skúsite následne presvedčiť ľudí, že to je pravda. Potom už záleží na tých ľuďoch, ktorí sa nechajú presvedčiť a ktorí nie. Hovorí sa, že po ovocí ich poznáte. Chcem veriť, že ľudia si chcú hlbšie pozrieť agendu aj persónu, ktorá ich o niečom presviedča a nájdu, či je to naozaj tak. Do nášho konzervatívneho priestoru sa tlačí veľa ľudí, to je fakt. Ale ako hovorím, je to demokracia, zakázať to nemôžete.

Myslíte si, že pred voľbami 2020 bude súboj o kresťanského voliča?

Myslím si, že Slovensko by malo zviesť súboj o zmenu. Chcem veriť, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí chcú zmenu. To, čo bolo doteraz, sa odhaľuje. Posledné aktuálne udalosti kto ako komunikuje sú desivé. Ak ľudia chcú zmenu, iný svet a nechcú svet bašternákov, kočnerov, vadalov, jankovských, tak by mali voliť zmenu. Ak chcú zmenu a sú konzervatívci, tak my sme pre nich plnohodnotná ponuka.

Je momentálne v KDH stabilná situácia?

Je. KDH je normálna, štandardná, demokratická politická strana. Nechcem byť protivný, ale na rozdiel od iných strán máme členov, štruktúry, hierarchiu a máme aj úplne legitímny vnútorný zápas. Nebude to však seba zničujúci zápas, ale tvorivý a dynamický zápas, ktorý vás núti byť lepší – vzdelávať sa, učiť sa, športovať, dobre vyzerať. Jednoducho posúvať spoločenstvo dopredu. Myslím si, že sa nám to darí. Niekedy sa naozaj 80 percent energie v KDH spotrebovalo na vnútorný zápas a málo energie ostávalo navonok. Chcel som, aby sa to zmenilo. Mám pocit, že sa tak stalo a potvrdia to aj ďalšie skutočnosti, že teraz je to naopak – 80 percent energie ide vonku, teda tak ako to má strana robiť. A dovnútra maximálne 20 percent, ale tak to má byť v každej normálnej strane.

S koalíciou PS/SPOLU ste sa dohodli na predvolebnej spolupráci. Nemali s tým niektorí členovia problém? Je to predsa len názorovo odlišnejšia strana než KDH.

Určite, ale od toho je spoločenstvo a demokracia, že aj keď nemáme na niečo rovnaký názor, prijme sa rozhodnutie, a to sa rešpektuje. To je princíp. Každé politické rozhodnutie, pokiaľ nie ste v Severnej Kórei, má aj zástancov, aj tých, čo s tým nesúhlasia. Pri politickom rozhodnutí musí sedieť bilancia. Rozhodnutie môže mať plusy aj mínusy, ale záverečná bilancia musí byť plusová. Takto sa prijímajú rozhodnutia v KDH. Rozhodnutie bolo prijaté a bilancia sedí.

A nechceli ste sa spojiť s niekým iným? Neprebiehali iné rokovanie okrem koalície PS/SPOLU?

Veci musia dávať logiku. S kým sme sa mali spojiť? So Smerom? Tých možností nie je veľa. Povedzme si pravdu, my si naozaj s PS/SPOLU voličov neberieme. To dáva politologickú logiku. Niekto vládnuť musí. Či sa niekto hnevá, alebo nehnevá, vyzerá to, že PS/SPOLU bude silným politickým hráčom. My chceme, aby aj KDH bolo silným politickým hráčom. Naše svety sú rozdielne, ale pre dobro veci a pre dobro Slovenska sa musíme naučiť žiť vedľa seba. Chceme ukázať, že sa to dá.

Preferujete politiku spájania sa, ale zdá sa, že opozícia je teraz na nože. Nemyslím len vnútorný spor v SaS, ale aj situáciu v OĽaNO, keď odišla Veronika Remišová. Zdá sa, že Igor Matovič zmenil rétoriku a útočí nielen na koalíciu, ale na všetkých. Prečo to podľa vás robí?

Naozaj nemám chuť stratiť energiu komentovaním nás, ktorí by sme mali byť spolu. Ja tomu tiež nerozumiem. Viete, Igor zurvalo bojuje o politický život. Potrebuje nejakým spôsobom odkomunikovať to, že sa mu vráti zblúdilý syn Richard Vašečka po tej púti, ktorú vykonal. Je to tak nepredateľný príbeh, že sa mu nedá veriť a je to nedôstojné. A aby to vedel aspoň ako tak odkomunikovať, musí povedať, že KDH zradilo a opustilo svoje princípy. Potrebuje na nás nakydať, aby natočil svetlá na svoju platformu. My sa tomu budeme brániť a veríme, že ľudia pochopia, o čo v skutočnosti v tomto prípade ide.

S Matovičom máte osobné spory aj vy. Ide o prestrelky na sociálnych sieťach, ale aj vaša posledná debata bola dosť vášnivá. Kde to začalo?

Ja som oprostený od dvoch emócií, ktoré sú v politike bežné – od závisti a nenávisti. Nemám žiadnu emóciu k Igorovi Matovičovi. Ak ma niečo zaráža, tak je to zákernosť. To poviem otvorene. Dokáže to prekvapiť aj mňa, aj keď sa snažím sa byť stále pripravený. V tomto dokáže Igor Matovič prekvapiť, kam až dokáže zájsť. Necítim k nemu nevraživosť. Na dovolenky chodím s manželkou, na kávu s priateľmi a politiku nechcem brať osobne.

Matovič napísal pred pár dňami blog, v ktorom vás, dá sa povedať, obvinil, že obchodujete so životom nenarodených detí. Doslova napísal „Alojz, napísal si a povedal, že ak chce KDH predložiť návrh na obmedzenie interrupcií, tak logicky KDH musí umožniť ultraliberálom z PS/SPOLU predložiť návrh na zavedenie registrovaných partnerstiev“. V podstate uviedol, že ste to s koalíciou vyobchodovali. Je to tak? Beriete to ako obchod?

Neviem, ako mám na to reagovať. Konštrukcie a fabulácie Matoviča dokážu prekvapiť. Môže konkurovať aj Hemingwayovi, že dokáže niečo také vyfabulovať. My sme za rodinu, za zvýšenú ochranu života a presne to robíme. To môžete od KDH očakávať. Dôležité je sem-tam aj vyhrať. Keď veľa bojujete a stále nevyhráte, tak vás možno aj niekto považuje za hrdinu. Sekundárnym efektom tohto nevyhrávania je to, že frustrujete ľudí, lebo ten zápas po určitom čase, ak stále nevyhrávate, už nedáva zmysel.

Ja som priateľ výsledkov, keď do niečoho hryznem, chcem výsledky. Dokázať zabojovať a prehrať nie je až taká výzva. Dokázať zabojovať a vyhrať, to je výzva. Opozícia už bojovala veľakrát a nikdy nič nevyhrala... tie márnivé zápasy opozície ma už nefascinujú. Desiatky odvolávaní ministrov, kde to bolo už na hrane dôstojnosti a bez výsledku. KDH je za rodinu, KDH má v pláne zvýšiť ochranu počatého život. Počkajte si na výsledky. Táraniny Igora Matoviča ma už unavujú a naozaj stráca zmysel na ne reagovať.

Viete si aj napriek tomu všetkému predstaviť vytvorenie koalície s OĽaNO?

Uvidíme. O výsledkoch volieb rozhodujú voliči. My ideme do zápasu s veľkou pokorou. Budeme chcieť presvedčiť čo najviac ľudí, že sme pre konzervatívcov dobrá voľba. Ako rozhodnú, tak to prijmeme. Myslím si, že pre dobro krajiny by vládna koalícia nemala pozostávať z veľa subjektov. Ak ich je veľa, už len to dáva zárodok konfliktu. Nemusíte ani vedieť, kto je predstaviteľ subjektu, už len veľký počet subjektov je problém.

Keď si potom pozriete, kto v tom subjekte je, to je ešte ďalší problém. Pri OĽaNO je špeciálne extra veľký ďalší problém. Tam nerobíte dohodu s politickým subjektom. Predvídateľnosť je v politike kľúčová. Pri OĽaNO to neviete. Vyzerá to tak, že keď sa dostanú do parlamentu, tak to bude čo poslanec, to strana. Nerobíte teda dohodu len s Igorom Matovičom, budete musieť robiť dohodu so zhruba piatimi ďalšími subjektmi, z ktorých každý bude mať svoju predstavu fungovania, a to môže byť mimoriadne problematické.

Ako vnímate spor v SaS? Vyvrcholil odchodom kľúčovým ľudí zo strany a schválením Sulíkovej kandidátky. Bude SaS stabilným partnerom?

Ak sa nenahneváte, vnútorné záležitosti by som nechcel hlbšie komentovať. I keď je tam určitý celospoločenský presah. Akceptovali sme, že nám nevadia strany so štyrmi alebo dvesto členmi. A tu máme toho dôsledky.

Ale vnímate stranu ako stabilného partnera? SaS zrejme bude musieť byť v možnej budúcej koalícii.

Kto som ja, aby som to hodnotil. Ak voliči dajú dôveru SaS-ke, tak je našou povinnosťou sadnúť si a rozprávať sa.

Čo sa týka koalície PS/SPOLU, vy s nimi dohodu máte, no stále sa skloňuje téma, či sa spoja so stranou Andreja Kisku Za ľudí. Privítali by ste spojenie s jeho stranou?

Som racionálny a pragmatický človek. Mám rád vo veciach logiku. V tomto politická logika je, to som nevymyslel ja. Funguje to tak aj v iných krajinách. Ľudia chcú voliť víťaza. Keď chcete vyhrať voľby, musíte vytvoriť niečo, čo voľby vyhrať dokáže. Pokiaľ dopredu povieme, že nevieme vyhrať voľby, len sa to potom pokúsime poskladať, ale voľby vyhrá Smer... strácame tým okolo tri až päť percent. Nedávame ľuďom možnosť voliť víťaza.

Nekúpite si tričko futbalového klubu Výčapy Opatovce, ale kúpite si Barcelonu. Niektorých ľudí nezaujíma, čo strana chce, ale chcú byť s víťazom. To je sociológia. Pre dobro zmeny je dôležité vygenerovať subjekt, ktorý má šancu byť víťazom volieb. Myslím si, že táto trojkoalícia by mala šancu byť víťazom volieb a dokáže zobrať percenta, ktoré by ináč nedostala. Strategicky to hodnotím ako dobrú a dôležitú vec. Pokiaľ však rezignujeme s tým, že voľby vyhrá Smer, v tom prípade mám určitú obavu, a tých cca tri až päť percent ľudí, ktorí chcú voliť víťaza, môžeme stratiť.

Andrej Kiska však nie je veľmi nadšený trojkoalíciou. Zdá sa, že pôjde skôr o predvolebnú spoluprácu, ako vo vašom prípade.

Môj odhad je, že takáto trojkoalícia má šancu vyhrať voľby, a bola by tak mentálne vnímaná. Okrem svojich jadrových voličov by získali aj takých, ktorí chcú voliť víťaza. Odhadom je to niečo medzi troma až piatimi percentami. Ľudia sa často rozhodnú až vo volebnej miestnosti. Pokiaľ im nedáme víťaza, môžeme tých ľudí stratiť. Odhliadnuc od politologických konzekvencií by som fandil tomu, aby trojkoalícia vznikla. Dovolím si tvrdiť, že pán Kiska nebude víťazom volieb, pri všetkej úcte k nemu, vzhľadom na rozloženie síl. Trojkoalícia s PS/SPOLU by mohla byť víťazom volieb, preto mi to dáva zmysel.

PS/SPOLU spomínalo vytvorenie nových ministerstiev. Rovnako aj to, že v prípade úspechu bude Michal Truban premiér a Miroslav Beblavý zrejme ministrom financií. Ste s tým stotožnený?

Som s tým stotožnený. Som stará škola, tradície treba ctiť. Ten kto vyhrá voľby, resp. kto dokáže zložiť vládu, bude premiérom.

Nerozprávali ste sa o tom, aké ministerstvá by v prípade úspechu malo KDH? Prípadne aké posty.

Sú to otázky, ktoré niektorých iritujú a ja to chápem. Chápem, že ľudí dráždi, keď sa rozdeľuje a ešte nič. Bijú sa vo mne dve polohy. Byť nepokorný a rozdeľovať a ešte sme nič nevyhrali. Druhá poloha je byť zodpovedný. Naozaj nemôžete deň po voľbách začať úplne z nuly. Je to riziko. Mali by ste to mať tzv. predžuté pred voľbami. Voľby potvrdia, či v tom pokračujeme. Máme nejakú ašpiráciu, deklarujeme ju tam, kde ju v týchto chvíľach máme deklarovať.

Takže ste sa o rozdelení rozprávali.

Tu sa všetko preceňuje. O tomto nebola téma. Kvôli tomu sme sa nestretli, ale, samozrejme, ak chcete priniesť alternatívu, nemôžete začať po voľbách. Niektoré veci musia byť prekonzultované.

Viem, že mnohí rozoberajú tému registrovaných partnerstiev, je to pálčivá téma. Viem, že na tom nechcete postaviť vaše spájanie. Je to však bod, na ktorom sa mnohí rozchádzajú. Registrované alebo, ako ich v programe nazývajú PS/SPOLU, životné partnerstvá spočívajú v tom, aby ľudia mali vysporiadané právne vzťahy, pokiaľ spolu žijú dlhšie. Samozrejme, je to téma, lebo ide najmä o ľudí rovnakého pohlavia. No nepovýši sa to na úroveň manželstva. Ide o praktickú vec. Viem, že ste za rodinu, ale spýtam sa. Prečo je to pre vás problém?

My máme v tomto politické stanovisko jasné. KDH nebude súčasťou vlády, v ktorej programovom vyhlásení budú registrované alebo životné partnerstvá. To je naša politická pozícia.

Nemyslíte si, že sa môže stať, že spor v SaS, útoky Igora Matoviča odradia voličov a tieto strany nezískajú ani päť percent? Pre vás by to bol potom zrejme problém vytvoriť vládu a vydláždila by sa cesta Smeru.

Matematicky, keď sa niekto nedostane do parlamentu, tak sa hlasy prerozdeľujú. Niečo by pripadlo tým, ktorí sa dostanú, aj-aj. Niekedy mám pocit, že si to zle vysvetľujeme. Nie je to o tom, že čím viac strán, tým väčší demokrati. To tak nefunguje. Fragmentácia politickej scény je zúfalá. Do budúcnosti je to neudržateľné a neviem, čo nás má vrátiť na zem, aby sme si uvedomili, že robíme chybu. Najväčší žijúci súčasný „filozof“ Michael Tyson povedal, že všetky tvoje životné plány môže rýchlo zmeniť jedna dobre mierená medzi oči.

Presne toho sa niekedy bojím. Čo je potrebné k nášmu prebudeniu? To sa už donekonečna nedá. Každý deň nejaká strana, útočíme na seba. Bláznivých scenárov môže byť niekoľko. Robil som si aj vlastnú sociologickú štúdiu, že s čím to súvisí, že nie sme schopní uznať, že keď sa spojíme, sme silnejší. Možno to súvisí aj s našou históriou. Je rozorvaná a zápasíme s ňou. Je v nás vnútorný rozpor. Nenasávame z histórie to, čo Nemci alebo Angličania, že keď sa spojíme sme silnejší. My to v histórii nemáme, možno preto si myslíme, že hrdinstvom je niečo rozbiť. Takže áno, môže to nastať, ale treba to vyhodnotiť ako riziko.

A čo strana Borisa Kollára Sme rodina? Takisto sa profilujú ako strana s kresťanskými zásadami a sú za tradičnú rodinu. S nimi ste sa už rozprávali, resp. vedeli by ste si s nimi predstaviť spoluprácu? V minulosti hlasovali so Smerom, aj keď to odôvodňovali tým, že ide o dobrý zákon.

K tomu, že ste spomenuli, že aj oni sa profilujú ako kresťania... ja čakám, kedy sa objaví nejaké video, kde Ľuboš Blaha začne vyhadzovať Marxa z okna a povie, že aj ja som konzervatívec. Niekedy je to naozaj absurdné. Špeciálne v tomto prípade, o ktorom hovoríte, o konzervatívnej polohe Kollára. Demokracia je o tom, že ak získajú podporu, tak to budete musieť zvládnuť. Špeciálne pri tomto subjekte si dovolím tvrdiť, že to majú rozohrané na veľa strán. Niekomu verím, že s tým lepším Smerom nepôjde, lebo už je to ten lepší Smer s ľudskou tvárou. Osobne nedôverujem tomu, že Sme rodina so Smerom nepôjde.

A vaša ideálna predstava koalície?

Nie je to o tom zvládnuť sa usmievať, kým svietia kamery a podpisuje sa koaličná dohoda. Je to aj o tom, že musíte robiť exekutívu a robiť ťažké rozhodnutia. Ideme do recesia. Nemusíte byť Nostradamus na to, aby ste vedeli, čo sa udeje. V rokoch konjunktúry sme do špajze nevkladali nič, veľmi rýchlo zistíme, že špajza je prázdna. V recesii to znamená zvýšený sociálny tlak. Bude to problém. Rozhodnutia, ktoré budete prijímať, budú ťažké. Pokiaľ v tíme budete mať ľudí, ktorí hrajú len na seba, tak sa to veľmi rýchlo rozpadne.

S kým si určite neviete predstaviť spoluprácu?

My máme jasnú politickú pozíciu. Som rád, že naša rada KDH to na poslednom zasadnutí prijala, máme jasné uznesenie. Nehovorím to ja, je to uznesenie rady strany. KDH nebude po voľbách spolupracovať so Smerom, ĽSNS a SNS.

A čo strany Tomáša Druckera, Štefana Harabina a, ešte nevieme ako sa vyvinie, strana Vladimíra Mečiara?

Už sme to hovorili, tu hrabe každému. Ešte sme to nezaradili do listingu (smiech). Pokiaľ tieto strany splnia úlohu, že odoberú koalícii po 1,5 percente, ale s tým, že oni sa nedostanú do parlamentu, tak sa im treba poďakovať. Treba však dávať pozor, aby sa nedostali do parlamentu.

Sú to podľa vás relevantné strany, ktoré sa môžu dostať do parlamentu?

Pri obraze, ktorý sa vytvára pri Druckerovej strane, je riziko ešte väčšie. Môže vytvoriť fenomén, že si spindoktori zo Smeru povedali, že my pustíme tri percentá, ale tri percentá donesieš od nich, od terajšej opozície. Úsmev pána Druckera má potenciál pre voliča, ktorý pozerá len obrázky. Ja chcem veriť, že ľudia majú rozum.

Mnohí sa obávajú, v kontexte sporov v opozícii, že by možná opozičná vláda mohla dopadnúť ako vláda Ivety Radičovej. Vydržíte štyri roky?

Toto je presne to, čím sa človek zaoberá. Ja tu chcem zostať žiť. Mohol som žiť inde, ale chcem zostať tu. Keby zlyhali strany, ktoré prinesú zmenu a zlyhali by po polroku, po roku, znamenalo by to, že nepríde Smer, ale prídu iní exoti. Ľudia by im otvorili brány. Mohlo by to byť tak rizikové, že človek by aj zvažoval, či neodíde. Tomu sa chcem vyhnúť. Máme obrovskú zodpovednosť. Jedna vec je uspieť vo voľbách, druhá je udržať to. Apelujem na rozum. U niekoho sa to dá, u niekoho nie. Vláda bude ťažká.

Nedeľa je iba raz do týždňa. Príde pondelok, príde recesia a budú sa musieť robiť rozhodnutia. Budeme konfrontovaní s otázkami, čo s tým, že nemá kto platiť. Dnes tu máme hrubozrnných populistov, pre ktorých sto miliónov nie je peniaz. Niekto to však musí zarobiť, peniaze sa neoberajú na stromoch. Takže, obávam sa toho, ale pre mňa je dôležité pokúsiť sa to vyskladať tak, že teoreticky by to mohlo uspieť. Keď to však vyskladáte zo šiestich alebo siedmich subjektov, dovolím si povedať, že to neuspeje ani teoreticky.

Vyskladať to teoreticky, to neznie isto. Mali by ste mať istotu, pretože ak vláda, ktorú vyskladáte v prípade úspechu nevydrží, bol by to problém.

Áno. Bol by to problém, presne to hovorím. Zlyhanie vlády Ivety Radičovej znamenalo, že Smer sa vrátil s nadpolovičnou väčšinou, získal 43 percent. Keby zlyhala vláda zmeny po voľbách 2020 poskladaná zo subjektov opozície, tak do parlamentu napochodujúc kotlebovci, harabinovci a neviem kto všetko. Ešte len vtedy by sme pozerali, čo sme spôsobili. Čiže zodpovednosť je obrovská. Zlyhanie nás môže vyjsť veľmi draho a ja cítim obrovskú zodpovednosť, ako to urobiť, aby sme nezlyhali.

Na záver, čo je základná vec, ktorú chce KDH presadiť? Ak budete mať možnosť.

Znova. My sme za rodinu. Rodina je základ. Rodina je miesto, kam sa môžete vrátiť, kde máte pokoj, bezpečie. Rodina vás podrží a ochráni. Nehazardujme s ňou. Všetko, čo pomôže rodine, aby vznikla, udržala sa a rozvíjala... to všetko budeme podporovať a za to budeme bojovať.