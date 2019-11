Boháč Mečiar ťahá ženu po súdoch kvôli 500 eurám! Je za tým spor o pozemok

BRATISLAVA - Vladimír Mečiar kúpil pozemok, na ktorom chcel vysadiť stromy, narazil však na problém. Skupovať pozemky na svoje ovocné sady začal pred dvanástimi rokmi a takmer sa mu to podarilo. Už štyri roky totiž vedie spor o posledný podiel pozemku. Suma, ktorú zaň požadujú sa mu zdá vysoká.

Vo večerných správach o tom informovala TV Joj. Mečiar sa včera ocitol na trenčianskom súde. Malá parcela v Dolnej Porube, ktorú vlastní Anna z Ilavy, je podľa neho pridrahá na to, že má len niečo vyše 90 metrov štvorcových. Chce za ňu 500 eur.

Spor sa ťahá štyri roky

Z celkovo 540 podielov pozemku, ktorý vlastnilo 64 majiteľov,sa Mečiar dohodol so všetkými, okrem jednej. „Pozemok, ktorý bol predmetom sporu má 52-tisíc metrov štvorcových, čo mi ponúkli sami vlastníci, pretože tam roky nič nerobili,“ povedal Mečiar. Problém mu robil jeden podiel. „Je tam jedna žena, ktorá ani nevedela, že je vlastníčkou,“ povedal. Za meter štvorcový chce od neho päť eur, čo sa zdá Mečiarovi priveľa. Pozemky začal bývalý premiér skupovať pred dvanástimi rokmi.

Zdroj: Jan Zemiar

O tento podiel sa sporia už štyri roky. Mečiara argumentuje znaleckým posudkom, podľa ktorého je cena za meter štvorcový 41 centov. „Ostatní to predávali sami dobrovoľne za cenu od 15 centov do 70 centov,“ povedal. Keďže pani ustúpiť nechcela, Mečiar sa rozhodol dať vec na súd. Sudkyňa na Okresnom súde v Trenčíne sa včera pokúsila obe strany zmieriť. Neúspešne.

Pojednávanie odročili

Bolo jasné, že k dohode nedôjde. Žalovaná sa chcela dohodnúr na päť eur. „Myslím, že mám právo si povedať, čo chcem za to,“ povedala žena. „Tak to sa nedohodneme,“ povedal Mečiar. Strany sa teda nedohodli a sudkyňa pojednávanie odročila. Žena musí totiž dokázať, že jej podiel je naozaj hoden 460 eur. Po súde Mečiara rozčúlilo, že žena sa rozprávala po pojednávaní so sudkyňou. Podľa Mečiara nemá čo po súde rokovať so ženou bez neho. Protiargument znel, že sú otvorené dvere.