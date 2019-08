Vladimír Mečiar sa vracia: VIDEO Nová strana je na spadnutie, o Kočnerovi vedel už dávno

TRENČIANSKE TEPLICE - Babky demokratky, vybuchujúce autá, smrť Róberta Remiáša či zavlečenie Michala Kováča mladšieho do cudziny. Aj to sú udalosti, ktoré si mnohí vybavujú v spojitosti s vládou Vladimíra Mečiara. Expremiér, ktorý v júli oslávil svoje 77. narodeniny, sa teraz chce opäť angažovať v politike.

Keď sa Mečiar stiahol z verejného života, usadil sa vo veľkolepej vile Elektre v Trenčianskych Tepliciach. Ak občas aj poskytol rozhovor médiám, tvrdil, že žije spokojný život, pestuje ovocie, páli pálenku alebo sa stará o svoje vinice. Najviac času pritom trávil na svojej chalupe neďaleko Trenčianskych Teplíc. O to väčším prekvapením pre každého bolo, keď 7 mesiacov pred voľbami ohlásil, že pomáha zakladať novú politickú stranu.

Bývalého slovenského premiéra sme sa preto rozhodli navštíviť a opýtať sa ho nielen na to, čo ho viedlo po 20 rokoch k tomu, aby sa opäť angažoval v politike, ale rozprávali sme sa aj o tom, čo si myslí o aktuálnom politickom dianí, o Marianovi Kočnerovi a vražde novinára Jána Kuciaka. Pozrite si prvú časť rozhovoru s Vladimírom Mečiarom.

Vladimír Mečiar bol predsedom vlády až do roku 1998. Vtedy odišiel z volieb porazený a vládu už zostaviť nedokázal. Mnohí si pamätajú jeho vystúpenie v televízii, keď národu zaspieval "S pánom Bohom, idem od vás, neublížil som, neublížil som nikomu z vás". Avšak nielen toto si pamätajú ľudia, ktorí zažili Mečiara pri moci.

Mečiar má za sebou aj kauzy ako zavlečenie syna prezidenta Michala Kováča mladšieho do cudziny a následná smrť Róberta Remiáša.Syn Michala Kováča bol zapletený do kauzy Technopol, v ktorej figuroval aj Marian Kočner. Plán mal byť taký, že únosom prezidentovho syna mal Mečiar chcieť zdiskreditovať prezidenta Michala Kováča. Objavil sa však svedok, Oskar Fegyveres, ktorý v čase únosu Kováča mladšieho, pracoval v tajnej službe.

Róbert Remiáš zomrel pri výbuchu svojho auta. Mečiar odmieta, že by s jeho smrťou mal niečo spoločné on alebo tajná služba.

Fegyveres bol utajeným svedkom a na nejaký čas odišiel do zahraničia. Spojku mu robil Róbert Remiáš. Tajná služba sledovala aj Remiáša, ktorý v roku 1996 zomrel pri výbuchu jeho auta. Mečiar a jeho vláda sa od začiatku od tejto tragédie dištancovali a rovnako odmietali aj to, že do smrti Remiáša bola zapletená Slovenská informačná služba.

Pamätný je aj míting strany HZDS, počas ktorého matka Remiáša udrela Mečiara kyticou z hrobu svojho syna.

Vtedajší premiér, Vladimír Mečiar, tvrdil, že prezident Kováč mal informácie o únose svojho syna a že Oskar Fegyveres bol Kováčom zaplatený svedok. Mečiar aj po 23. rokoch tvrdí to isté a od tragických udalostí sa naďalej dištancuje.