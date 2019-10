Glváč údajne končí v Smere: S mafiánom Kočnerom mal dohadovať tajné stretnutia a kúpu jachty

BRATISLAVA - Podpredseda parlamentu Martin Glváč si u verejnosti vyslúžil prezývku Maznák. Môže za to jeho údajná komunikácia s obvinenou v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka Alenou Zsuzsovou. Poslanec Igor Matovič však teraz zverejnil ďalšie prepisy správ. Tentokrát v nich vystupuje Glváč a Marian Kočner. Glváč si tým zrejme poriadne zavaril. Údajne nebude v najbližších voľbách na kandidátke strany SMER.

Marian Kočner sa zo spoločnesky uznávaného človek razom stal závadovou osobou. Kým predtým sa s ním mnohí politici stretávali na podujatiach smotánky, dnes sa každý tvári, že ho nepozná. Kočnerov status sa tak rápidne zmenil k horšiemu. Muž z mafiánskych zoznamov je dnes už takmer roka a pol vo väzbe a na krku má obžalobu v kauze falšovania zmeniek, ale aj obžalobu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica.

Rozhovor s Maznákom

Od Mariana Kočnera sa dištancuje aj podpredseda parlamentu Martin Glváč. Keď sa však rokovalo o zrušení Kováčovej amnestie pre Kočnera, mal to byť práve on, kto bol rázne proti. Glváč už ustál Zsuzsovej "hýčkanie a opateru" a rovnako sa zubami-nechtami bráni aj teraz.

Jeho údajnú komunikáciu s obžalovaným Marianom Kočnerom zverejnil líder OĽANO Igor Matovič. Glváč si mal s Kočnerom dohadovať riadený rozhovor do týždenníka Plus7dní, ktorý patrí finančnej skupine PENTA. Využiť na to mal Martinu Ruttkayovú, ktorá vtedy v týždenníku pracovala. Neskôr odišla do denníka, pretože sa proti nej a jej pochybným kontaktom vzbúrila takmer celá redakcia.

Zdroj: archív - topky

Ruttkayová mala dlhodobo písať články na objednávku práve Kočnera, a to aj neskôr, keď prešla do denníka. Okrem toho, že zverejnila rozhovor s Glváčom, ktorý si prakticky sám napísal, za tlak na odstúpenie Žitňanskej si nechala Kočnerom zaplatiť dovolenku.

Luxusná loď na predaj

Okrem iných vecí, si podľa údajnej zverejnenej komunikácie medzi Glváčom a Kočnerom, mal podpredseda parlamentu dohadovať aj kúpu luxusnej Kočnerovej lode. Podľa údajného prepisu z mobilnej aplikácie Viber, mal Glváč s Kočnerom veľmi intenzívny a vrúcny vzťah.

Zdroj: archív - topky

Posielali si aj veľa fotografii a bavili sa viac ako priateľským tónom. Niekoľkokrát si dohadovali aj stretnutie tak, aby ich spolu na verejnosti nevideli. Dokonca sa rozprávali aj o tom, na akom aute má Kočner za Glváčom prísť.

Zdroj: yachtworld.com

Koniec v Smere?

Podľa informácií DenníkaN podpredseda parlamentu nebude kandidovať v najbližších parlamentných voľbách. V strane SMER sa má dokonca skloňovať jeho odchod. Podľa denníka sa v Smere hovorí, že ich člen predsedníctva sa nemôže vysporiadať s kauzou bez toho, aby skončil vo funkcii, a dokonca aj o vzdaní sa poslaneckého mandátu.

Poslanec Robert Fico, ktorý je predsedom Smeru, si mal Glváča už zavolať aj na "koberček". Členovia strany by mali o Glváčovom konci rokovať ešte pred víkendom.

Glváč podáva trestné oznámenia

Podpredseda parlamentu odmieta celú komunikáciu s Marianom Kočnerom a na Igora Matoviča podáva trestné oznámenie. Oznámil to prostredníctvom sociálnej siete, keďže pred novinárov sa doteraz nepostavil, avšak k údajnej komunikácii uverejnil už štyri statusy.

"Potom, ako som si konečne mohol prečítať moju údajnú komunikáciu, zverejnenú Igorom Matovičom a následne ju aspoň narýchlo preveriť, aby si verejnosť mohla urobiť obraz o jej hodnovernosti konštatujem: 1. S Františkom Imreczem som sa v jeho kancelárii, ani v spoločnosti D. Páteka a Mariána Kočnera nikdy nestretol. Na Františka Imreczeho dodnes nemám ani telefónne číslo. 2. Pre mňa v nezrozumiteľnej komunikácii o okresnom úrade, môžem iba uviesť, že sa v nej píše o niečom, čo ani nespadá do kompetencie menovaného odboru na uvádzanom úrade. 3. Odporúčam novinárom, aby si overili ako rozhodovali príslušné úrady v spomínaných veciach a či rozhodovali v prospech Mariána Kočnera. 4. Menovaný Dr. Kundera nie je primárom kliniky a rádiodiagnostiky a nikdy nikoho som takto nefavorizoval. 5. Za vrchol absurdnosti považujem, že by som si mal kupovať loď od Mariána Kočnera," napísal Glváč.