Kauza falšovania zmeniek: V pondelok bude vypovedať Sylvia Volzová

Predseda senátu ŠTS Emil Klemanič predvolal do Ústavu na výkon väzby Bratislava Klaus-Volzovú na pondelok 28. októbra, kde má vypovedať o jej vnímaní kauzy údajného falšovania zmeniek. Klaus-Volzová bola v 90-tych rokoch obchodnou partnerkou Pavla R. v Markíze. Uznala pohľadávku Siloša Pohanku voči televízii, ktorú neskôr prevzali Marian K. a Štefan A. To vyústilo do kauzy Gamatex, keď Markízu Marian K. a Štefan A. násilne obsadili v sprievode mafiána Petra Čongrádyho.

Táto kauza bola neskôr urovnaná zaplatením 80 miliónov korún spoločnosti Gamatex, ktoré si Marian K. a Štefan A. rozdelili na polovicu. V ostatných rokoch však túto verziu rozporujú a tvrdia, že im mal Pavol R. vystaviť dodatočne štyri zmenky, dnes už v hodnote 69 miliónov eur. Na poslednom verejnom zasadnutí v kauze zmenky vypovedali bývalá manželka obžalovaného Pavla R. Viera Rusková, niekdajší majiteľ produkčného domu Forza a súčasný prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik a obvinený v kauze Technopol Servis Jozef D.

Výpovede Viery Ruskovej a Jána Kováčika si navzájom vo viacerých bodoch odporovali. Jozef D. vo svojej výpovedi poprel, že by mal poskytnúť na falšovanie zmeniek starú tlačiareň, toner a atrament, ako to tvrdí svedok Peter Tóth. Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Marian K. je obžalovaný aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.