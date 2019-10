Ďalší rozkol medzi premiérom a SNS: FOTO Chyba v priezvisku a dvojzmyselné narážky

Celý prípad sa odštartoval ešte v piatok, keď vedenie Slovenskej národnej strany zverejnilo kritickú reakciu na premiéra, ktorý predtým kriticky komentoval čerpanie eurofondov z hľadiska ministerstva školstva. Ten spadá pod SNS. "Mrzí ma, keď koaličný partner v poslednej dobe takto intenzívne komentuje prácu rezortných ministrov a hlavne rezortov, ktoré sú v portfóliu našej politickej strany," povedal vtedy Pellegrini a dodal, že Dankovi odporúča venovať všetku svoju energiu a entuziazmus rezortom SNS.

"Pellegriny" by sa mal pozrieť do zrkadla

Na to reagovalo tlačové oddelenie národniarov, no nedalo si pozor na správnosť premiérovho priezviska. „Predseda vlády Pellegriny skôr, než sa vyjadrí, by sa mal pozrieť do zrkadla a neklamať,“ stálo vo vyjadrení. Tento krok Pellegriniho nepotešil, a to hlavne v kontexte jeho mena. „Napísali moje meno s hrubicou,“ komentoval premiér a nechal na ľudí, aby si utvorili obraz o vzťahoch s SNS.

Meno premiéra sa v piatkovej správe uviedlo chybne Zdroj: SNS

Reakcia na chybu

Tlačové oddelenie dankovcov si zjavne uvedomilo, že urobilo chybu, a tak zverejnilo ospravedlnenie, ktoré skôr vyvoláva otázniky. "Tlačové oddelenie SNS chápe, že predseda vlády vníma citlivo, keď dôjde k zámene písmen a namiesto mäkkého sa použije tvrdé. Ospravedlňujeme sa za zámenu a budeme si pamätať, že Pellegrini je správne s mäkkým,“ odkázalo tlačové oddelenie.