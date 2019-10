Úlohu odvolacích disciplinárnych senátov by mal podľa SaS prevziať Ústavný súd

BRATISLAVA - Disciplinárne konanie vedené voči sudcom by už nemalo byť dvojkolové, úlohu odvolacích disciplinárnych senátov by mal prevziať Ústavný súd (ÚS) SR. Myslia si to opoziční poslanci parlamentu Alojz Baránik a Ondrej Dostál (obaja SaS). Navrhujú tiež, aby mal prezident SR možnosť odvolať sudcu, ktorý dosiahol 65 rokov z funkcie aj bez toho, aby na to potreboval návrh Súdnej rady SR.