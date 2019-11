Ministerstvo školstva nezvláda učiteľské odpisy z registra trestov, tvrdí SaS

„Až mesiac po tom, ako vstúpil zákon do platnosti, sa ministerstvo preberá zo spánku a chce to napraviť. Riešením by bolo sfunkčniť elektronický systém a posunúť termín žiadostí o odpisy,“ uviedol v tlačovej správe poslanec SaS Branislav Gröhling. Poslanec zároveň vidí nedostatky zo strany ministerstva v technickom zabezpečení odpisov z registra trestov. Zaujíma ho, čo sa stane, ak bude elektronický systém nefunkčný a kto za to ponesie zodpovednosť.

Osobné údaje potrebné na povinné odpisy z registra trestov budú môcť pedagógovia zadávať elektronicky od 1. decembra. Ministerstvo pôvodne sľubovalo, že sa to bude dať urobiť od začiatku novembra. Neskôr uviedlo, že sa v týchto dňoch dokončuje technické riešenie medzi ministerstvom školstva, ministerstvom vnútra a generálnou prokuratúrou. Ak učitelia nechcú čakať, môže údaje zadať osobne na úradoch.

Lehota na poskytnutie údajov je do 31. decembra 2019. Poslanci ju z pôvodného dátumu 31. máj 2020 v septembri skrátili takzvaným prílepkom k zákonu o fonde na podporu športu. Slovenská komora učiteľov už začiatkom októbra upozorňovala, že učitelia nemajú dostatok informácií, ako postupovať.

Aplikačnú pomôcku, teda návod pre školy, vydalo ministerstvo školstva tento týždeň. Novelu zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorá obsahuje povinnosť pre učiteľov preukázať svoju bezúhonnosť, prijali poslanci v závere júna s účinnosťou od 1. októbra. Reagovali na medializovaný prípad zneužitia maloletého žiaka 51-ročným učiteľom.