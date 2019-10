VIDEO Novinár zostal v šoku: Poslanec Jakab mu po nepríjemných otázkach ukradol mobil, ten sa bráni

Ako prvý o tomto incidente na sociálnej sieti informoval opozičný poslanec Ondrej Dostál (Sloboda a solidarita). Reč je o zamestnancovi týždenníka Magyar 7 Szilárdovi Somogyim. "Pred chvíľou som vo vestibule NR SR zažil čosi neuveriteľné: Videl som dvoch policajtov s reportérom týždenníka Magyar 7 Szilárdom Somogyim," popisuje Dostál na sociálnej sieti. "Zavolal ich, lebo robil rozhovor s poslancom za Most-Híd Elemérom Jakabom a pánu poslancovi sa vraj nepáčila novinárova otázka, tak mu zobral mobil, na ktorý to nahrával, a odišiel s ním preč," pokračuje Dostál.

Zdroj: Facebook/Ondrej Dostál

Zaujímala ho Jakabova zmluva

Samotný novinár Szilárd Somogyi tieto skutočnosti pre Topky potvrdil. Za poslancom Jakabom sa ale do parlamentu nevybral len tak. "V krátkej minulosti som behom niekoľkých mesiacov uverejnil na našom portáli tri články o aktivitách pána poslanca Eleméra Jakaba. Zrejme na základe nich sme do redakcie dostali pracovné zmluvy, ktoré uzatváral pán Jakab o veľmi nízkych mzdách vo výške 50 centov za hodinu práve na východnom Slovensku," hovorí Somogyi. Novinár využil, že sa v parlamente organizovala mimoriadna schôdza za odvolanie podpredsedu NR SR Martina Glváča a Jakaba chcel s témou konfrontovať práve tam.

Zmluva spoločnosti, ktorá patrí poslancovi Elemérovi Jakabovi, na ktorú sa chcel novinár pýtať Zdroj: osobný archív S. S.

Z predmetnej zmluvy vyplýva, že za vykonanú prácu dostávali zamestnanci mimoriadne nízku odmenu približne 50 centov na hodinu.

Nahrávka z predmetného rozhovoru medzi poslancom Jakabom a novinárom Somogyim (rozhovor je v maďarčine):

Mal ho nazvať blbcom

Poslanec mal po položenej otázke novinára osočovať a slovne ho uraziť. "Povedal mi, že som blbec a že to nie je pravda. Keď som sa ho spýtal na spomínané sadzby a že či si nemyslí, že zneužíva postavenie ľudí v oblasti Medzibodrožia, otočil sa a vytrhol mi mobil z ruky," tvrdí Somogyi z týždenníka Magyar 7, ktorý sa následne podľa vlastných slov obrátil na ochranku v parlamente. "Tí mi povedali, že ich kompetencie do takejto situácie nesiahajú a odkázali ma na políciu. Tú som zavolal," uvádza novinár.

Mobil, na ktorý bol rozhovor zaznamenávaný Zdroj: osobný archív S. S.

Kým sa policajné zložky dostavili mobil sa k novinárovi vrátil, no nie priamo od Jakaba. "Prišiel pre mňa neznámy pán, ktorý sa ma opýtal či som Somogyi. Keď som mu potvrdil, že som, vytiahol môj mobil so slovami, že ho posiela pán Jakab. Povedal som mu nech ho položí na pult a nechcel som sa ho dotknúť. Až v prítomnosti policajných zložiek som si mobil zobral späť," uzavrel Somogyi. V mobile vraj zostalo zaznamenaných 33 sekúnd rozhovoru. Somogyi si nemyslí, že ním bolo manipulované v čase, kým ho nemal.

Slovenský prepis rozhovoru, ktorý mal prebehnúť medzi Somogyim a Jakabom Zdroj: osobný archív S. S.

Jakab oponuje, novinára chce dať na súd

Poslanec za Most-Híd si nemyslí, že novinárovi mobil zobral. "Nezobral som mu mobil, on mi dal mobil do ruky, ja som mu ho chcel vrátiť, on odišiel, položil som ho na zem a odišiel som. A on potom kričal, že som mu ukradol mobil," povedal Jakab pre portál Omediach.com.

Vysvetľoval aj to, prečo novinárov mobil vzal. "Povedal som mu, že nebudem odpovedať na otázky, vymaž to," povedal Jakab, ktorý chcel následne rozhovor vymazať, no nepodarilo sa mu to. "Ukazovalo mi to len nuly," dodal poslanec. Ten odmietol, že by so Somogyim robil rozhovor, pretože podľa jeho slov ide o bývalého poslanca SaS a jeho snahou je diskreditácia. Svoju verziu chce podoprieť aj záznamami z kamerového systému. "Provokoval ma, zavolal políciu, lebo chcel z toho urobiť cirkus, ale to sa mu nepodarilo, lebo ja ho dám na súd," tvrdí Jakab.

"Pán Jakab tvrdí aj to, že na začiatku rozhovoru som mu mal dať telefón do ruky ja. Považujem to za rovnaký nezmysel, ako keby vám policajt po pozitívnom alkoholovom teste vrátil do ruky zariadenie na meranie alkoholu v dychu," poznamenal novinár Somogyi so slovami, že si nevie predstaviť situáciu, že by novinár po dvoch nepríjemných otázkach respondenta požiadal, aby nahrávku vymazal.

Politik, ktorý vraj môže všetko

"Ten samotný čin, kedy mi vytrhol telefón z ruky a reči o tom, že chcel rozhovor zmazať, mi skôr ukazuje, že spomínaný pán je z kasty politikov, ktorí si myslia, že im je všade a všetko dovolené," myslí si novinár. Skupina svedkov, ktorá incident pozorovala sa mala objaviť až po príchode policajtov.

"Keď čelíte takej situácii, je zložité si zachovať chladnú hlavu. Zaoberal som sa tým, že som konfrontoval ochranku a následne aj políciu. Až následne v prítomnosti štátnych orgánov som okolo seba videl viacero ľudí, medzi nimi aj pána poslanca Dostála. Ten sa ma ešte SMS-kou opýtal, či by tento prípad mohol uverejniť na sociálnej sieti, voči tomu som nenamietal," dodal Somogyi.