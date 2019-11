VIDEO SaSkári kritizujú Čižnára: Generálny prokurátor musí rozpútať peklo, a nielen verbálne

Europoslankyňa Nicholsonová začala tlačovú konferenciu hodnotením vyhlásenia generálneho prokurátora, ktorý komentoval medializované informácie o lustrovaní. "Minulý týždeň pán Jaromír Čižnár vyhlásil, že niekoľkonásobné lustrovanie v policajných databázach bez právneho titulu je v právnom štáte neprípustné," tvrdí v úvode Nicholsonová a dodáva, že SaS sa s jeho tvrdením prvýkrát stotožňuje.

VIDEO Tlačová konferencia Slobody a Solidarity

Na tlačovej konferencii sa objavil aj bývalý, elitný vyšetrovateľ NAKA Pavol Milan, ktorý figuruje aj na kandidátke SaS. "Asi pred týždňom sme dostali informáciu, že NAKA, expozitúra západ, mala realizovať zadržanie Dobroslava Trnku už niekedy na jar tohto roku," povedal na úvod Milan. Ten sa ju snažil prešetriť a podľa vlastných slov realizácia zadržania bola oznámená riaditeľovi NAKA a následne prezidentovi policajného zboru. "Tí sa rozhodli tak, že je potrebné obsah nahrávky riadne zobjektivizovať. Preto bola táto postúpená vyšetrovateľovi," tvrdí bývalý vyšetrovateľ NAKA.

Postup schvaľuje

"Ako bývalý vyšetrovateľ môžem k tomu povedať toľko, že tento postup polície bol podľa môjho názoru správny," uviedol. Ďalej Milan konštatuje, že vyšetrovateľ mal vypočuť k nahrávke ako prvého Trnku. Ten však odmietol vypovedať a tvrdil, že je viazaný mlčanlivosťou. Tej ho môže zbaviť iba generálny prokurátor, ktorému podal vyšetrovateľ žiadosť.

"Tu nastal problém. Podľa vyjadrení riaditeľa NAKA najviac času pri objasňovaní a dešifrovaní tejto nahrávky zabralo samotné udelenie súhlasu na zbavenie mlčanlivosti Trnku. Vyvoláva to otázniky voči konaniu samotného Čižnára," hovorí. Myslí si, že naťahovaním výpovede malo dôjsť "k čo najväčšiemu zúženiu rozsahu výpovede Trnku".

Podľa Lucie Ďuriš Nicholsonovej nebyť takéhoto konania Čižnára, prokurátor Trnka už mohol byť predvedený na výsluch a situácia mohla byť dávno iná. "Možno mal strach, čo by vyvstalo z výpovede Trnku," skonštatovala a podľa informácií, ktoré strana má, tak chcel Čižnár kryť hlavne seba.

Rozpútanie pekla

Predseda SaS Richard Sulík si myslí, že Trnka už mal "dávno sedieť vo vyšetrovacej väzbe". Bývalý vyšetrovateľ pripomína, že teraz by sa mal vypočuť nielen Trnka, ale aj Marian Kočner a ďalšie osoby, ktoré sa v nahrávke spomínajú. Vypočuť by sa mal generálny prokurátor Čižnár, keďže verejne povedal, že Trnka bol za ním s nahrávkou a vypočul si z nej 1,5 minúty. Sulík ešte dodal, že Čižnár by mal rozpútať peklo, ale nie len verbálne.