AKTUÁLNE Záchranári zasahujú pri vážnej nehode v Košiciach: Auto skončilo mimo cesty, doprava je obmedzená!

Dopravná nehoda medzi mestskou časťou Košice – Pereš a Lorinčíkom. (Zdroj: Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
KOŠICE - Košickí hasiči a záchranári majú plné ruky práce. Medzi mestskými časťami Košice – Pereš a Lorinčík došlo k dopravnej nehode, pri ktorej auto vyletelo mimo vozovky. Na mieste sa nachádzala zranená osoba, ktorej bola okamžite poskytnutá potrebná pomoc.
K udalosti boli okamžite vyslané posádky Hasičského a záchranného zboru z košickej Šace a z Požiarnickej ulice. Po príchode na miesto zistili, že situácia je vážna – osobné motorové vozidlo skončilo po nehode mimo cesty, kde zostalo prevrátené na boku.
„Vo vozidle sa nachádzala jedna zranená osoba, ktorej bola na mieste poskytnutá pomoc,“ uviedli k zásahu hasiči z Košického kraja. Úsek je v týchto chvíľach prejazdný len s obmedzeniami. Dôvodom je prebiehajúci zásah záchranných zložiek, ktoré na mieste dokumentujú okolnosti nehody a zabezpečujú priestor.
Hasiči a polícia apelujú na vodičov, aby v danom úseku zvýšili opatrnosť a bezvýhradne rešpektovali pokyny príslušníkov záchranných zložiek, ktorí dopravu riadia.