Napätie v irackom Kurdistane: USA varujú pred útokmi na hotely navštevované cudzincami

BAGDAD - Spojené štáty v piatok varovali, že bojovníci podporovaní Iránom by mohli útočiť na hotely v irackom Kurdistane, ktoré navštevujú cudzinci. Washington opäť vyzval Američanov, aby z tejto oblasti odišli, informovala agentúra AFP.
„Občanom USA sa dôrazne odporúča, aby odišli hneď, ako to budú môcť bezpečne urobiť, a aby prehodnotili možnosti ubytovania, ak sa rozhodnú neodísť,“ uviedlo americké veľvyslanectvo v Bagdade vo svojom oznámení.
V rámci ozbrojeného konfliktu, ktorý vypukol 28. februára sériou koordinovaných izraelsko-amerických útokov na Irán, iránska armáda útočí na americké záujmy v regióne. Zintenzívnila aj útoky na exilové skupiny iránskych Kurdov po tom, ako sa v médiách objavili správy, že americký prezident Donald Trump chce kurdské oddiely zapojiť do boja proti Iránu. V tejto súvislosti sa objavili špekulácie, že Trump chce, aby sa iránski Kurdi v exile zapojili do vojny proti Iránu vyslaním svojich pozemných jednotiek. Biely dom poprel tvrdenia, že Trump zvažuje ich vyzbrojenie.