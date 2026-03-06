Piatok6. marec 2026, meniny má Radoslav, Radoslava, zajtra Tomáš

Vojna proti Iránu: Do konfliktu sa môže zapojiť ďalšia jadrová mocnosť! Chce pomôcť TEJTO krajine

Tank pakistanskej armády
Tank pakistanskej armády (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

ISLAMABÁD - Napätie na Blízkom východe sa ďalej stupňuje. Pakistan prvýkrát verejne pripustil, že by sa mohol zapojiť do vojny proti Iránu, ak by Teherán pokračoval v útokoch na Saudskú Arábiu.

Varovanie z Islamabadu

Pakistan vyslal do Teheránu mimoriadne tvrdý signál. Minister zahraničných vecí Išák Dár otvorene povedal, že jeho krajina je pripravená aktivovať obrannú dohodu so Saudskou Arábiou, ak by Irán pokračoval v útokoch na jej územie. „Iránu sme jasne oznámili, že medzi nami a Saudskou Arábiou existuje obranný pakt,“ uviedol Dár pre denník Financial Times.

Ide o vôbec prvý prípad, keď vysoký pakistanský predstaviteľ verejne potvrdil, že táto dohoda by sa mohla uplatniť aj v prípade ozbrojeného konfliktu s Iránom.

Eskalácia po úderoch USA a Izraela

Napätie v regióne prudko vzrástlo po tom, čo Spojené štáty spolu s Izraelom minulý týždeň spustili nové útoky proti Iránu.

Teherán reagoval sériou odvetných operácií, ktoré zasiahli americké vojenské zariadenia, diplomatické misie aj energetickú infraštruktúru.

V utorok napríklad iránsky dron zasiahol sídlo CIA v Rijáde. Už deň predtým bol útokom ochromený jeden z najväčších ropných komplexov na svete v meste Ras Tanura. Cieľom sa stala aj americká ambasáda v saudskoarabskom hlavnom meste.

Obranný pakt podobný NATO

Islamabad a Rijád podpísali bezpečnostnú dohodu v septembri minulého roka. Podľa jej princípu sa útok proti jednej zo zmluvných krajín považuje za útok proti obom – podobne ako článok 5 v Severoatlantickej aliancii.

Minister Dár naznačil, že práve existencia tejto dohody môže byť dôvodom, prečo Irán zatiaľ nezačal ešte rozsiahlejšie útoky na saudské územie.

Teherán zároveň požaduje od Rijádu garancie, že Saudská Arábia nedovolí využívať svoje územie na operácie namierené proti Iránu.

Saudská Arábia hovorí o práve na odvetu

Situácia sa však ďalej vyostruje. Saudská Arábia v stredu vyhlásila, že si vyhradzuje „plné právo“ odpovedať na iránske útoky, ktoré podľa Rijádu pokračujú aj prostredníctvom dronov.

Toto vyhlásenie zaznelo po nočnom zasadnutí vlády, ktorému predsedal korunný princ Muhammad bin Salmán.

Pakistan by riskoval vnútorné napätie

Priamy vojenský zásah proti Iránu by pre Pakistan predstavoval mimoriadne citlivý krok. Krajina je síce od roku 1998 jadrovou mocnosťou, no jej vnútorná situácia je zložitá.

Na pakistanskom území žije približne 40 miliónov šiitov, ktorí sú tradične naklonení Iránu.

Po smrti iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelskom nálete navyše v Pakistane vypukli protesty, pri ktorých zahynulo najmenej 35 ľudí.

Pakistanská armáda je zároveň dlhodobo zamestnaná bojmi na hraniciach s afganským Talibanom.

Hrozba vojny na dvoch frontoch

Podľa portálu India Today by otvorenie ďalšieho konfliktu proti susednému Iránu znamenalo pre Islamabad obrovské riziko. Krajina by sa totiž mohla ocitnúť v situácii, keď by musela čeliť dvom bezpečnostným krízam naraz – na západnej hranici s Talibanom a zároveň v prípadnom konflikte s Iránom.

Takýto scenár by Pakistan pravdepodobne nechcel pripustiť.

Viac o téme: USAIránPakistanSaudská ArábiaVojna s IránomJadrová mocnosť
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Masoud Pezeshkian
Rokovania o vojne? Irán tvrdí, že sa už rozbiehajú sprostredkovateľské snahy
Zahraničné
FOTO Lietadlo vzlieta z medzinárodného
MIMORIADNE Nová fáza útoku na Irán! Izrael v Bejrúte eliminoval dôležitého šéfa Hizballáhu
Zahraničné
Izraelská armáda hlási zásah
Izraelská armáda hlási zásah v Teheráne: Terčom mal byť komplex Revolučných gárd
Zahraničné
Americká pilotka, ktorú omylom
Americkú pilotku OMYLOM zostrelili nad Kuvajtom, po dopade prišiel ŠOK od miestnych! TOTO jej odkázali
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

FOTO Dopravná nehoda medzi mestskou
AKTUÁLNE Záchranári zasahujú pri vážnej nehode v Košiciach: Auto skončilo mimo cesty, doprava je obmedzená!
Domáce
FOTO Dramatická nehoda obmedzila dopravu
Dramatická nehoda obmedzila dopravu v Trenčíne: Motocyklista skončil po náraze do autobusu v nemocnici
Domáce
FOTO Tlačová konferencia ministra vnútra
Rabovanie opusteného priemyselného areálu na východe: Bukózu v Hencovciach strážia žandári
Domáce
Areál Bukózy v Hencovciach strážia žandári: Rabovanie, únik chemikálií a ohrozenie životného prostredia
Areál Bukózy v Hencovciach strážia žandári: Rabovanie, únik chemikálií a ohrozenie životného prostredia
Košice

Zahraničné

Tank pakistanskej armády
Vojna proti Iránu: Do konfliktu sa môže zapojiť ďalšia jadrová mocnosť! Chce pomôcť TEJTO krajine
Zahraničné
Surface-to-air missiles with radar
Rusko má pomáhať Iránu v konflikte: Podľa USA mu poskytuje informácie pre útoky na americké ciele
Zahraničné
aktualizované Donald Trump
Irán čelí ultimátu: Trump vylúčil diplomatickú dohodu, americké a izraelské útoky majú zosilnieť
Zahraničné
FOTO VIDEO Zásah ako z
VIDEO Zásah ako z akčného filmu: Maďarské komando zablokovalo obrnené konvoje plné zlata a miliónov! Zadržali sedem Ukrajincov
Zahraničné

Prominenti

Karin Majtánová si užila
Zásada Karin Majtánovej na dovolenke pri mori: Toto v hoteli nikdy nerobí!
Domáci prominenti
Emma Watson
NOVÁ láska Hermiony? Emma Watson ulovila dediča miliardového impéria!
Zahraniční prominenti
Medzi Kemkom a Mičkovicovou
Ostrá výmena názorov medzi Kemkom a Mičkovicovou: Kamery zachytili DRSNÚ HÁDKU!
Domáci prominenti
Monika Szabó
Vážne zdravotné problémy Moniky Szabó: Skončila v nemocnici... Má vzácnu diagnózu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zahoďte hračky aj zložité
Zahoďte hračky aj zložité polohy: Odborníci radia TRIK, ktorý OKAMŽITE vráti vášeň do vašej postele!
Zaujímavosti
Toto robte, aby ste
Toto robte, aby ste nedostali infarkt
vysetrenie.sk
Zabudnite na rok 1999:
Zabudnite na rok 1999: Prichádza NAJVÄČŠIE zatmenie našej generácie! Slnko zapadne v tvare, aký ste ešte nevideli
Zaujímavosti
Slovinsko oslavuje 10 miliónov
Slovinsko oslavuje 10 miliónov eur, Slováci si rozdelili omrvinky: Pozrite sa, aké čísla ovládli Eurojackpot!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce

Ekonomika

Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?
Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu

Šport

Slovensko môže byť hrdé: Straková predviedla na svetovom šampionáte ďalší fantastický výkon
Slovensko môže byť hrdé: Straková predviedla na svetovom šampionáte ďalší fantastický výkon
Biatlon
Situácia, akú veľmi dobre pozná: Slafkovského čaká v Montreale malá hokejová zmena
Situácia, akú veľmi dobre pozná: Slafkovského čaká v Montreale malá hokejová zmena
NHL
Bitka o tretie miesto pre Košice: V dramatickom predĺžení a nájazdoch potvrdili svoju pozíciu
Bitka o tretie miesto pre Košice: V dramatickom predĺžení a nájazdoch potvrdili svoju pozíciu
Tipsport liga
Bleskový úder olympionika: Šokoval Liptákov už v prvej minúte a nasmeroval Slovan k triumfu
Bleskový úder olympionika: Šokoval Liptákov už v prvej minúte a nasmeroval Slovan k triumfu
Tipsport liga

Auto-moto

Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava

Kariéra a motivácia

Máte pripravený plán B, ak by ste o prácu prišli zajtra?
Máte pripravený plán B, ak by ste o prácu prišli zajtra?
Strata práce
Práca v logistike bez nočných zmien a s výborným platom: Hľadáme dispečerov s aktívnou ruštinou
Práca v logistike bez nočných zmien a s výborným platom: Hľadáme dispečerov s aktívnou ruštinou
Zaujímavé pracovné ponuky
Zo Slovenska ubúda pracujúcich: Najviac ľudí odišlo z priemyslu a školstva
Zo Slovenska ubúda pracujúcich: Najviac ľudí odišlo z priemyslu a školstva
Domáce
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Rady a tipy
Bezlepková cuketová pizza
Bezlepková cuketová pizza
Pizza

Technológie

Toto je 5 najlepších minisérií na Netflixe, ktoré zvládneš cez víkend. Žiadne čakanie na ďalšiu sériu
Toto je 5 najlepších minisérií na Netflixe, ktoré zvládneš cez víkend. Žiadne čakanie na ďalšiu sériu
Filmy a seriály
Google práve uvoľnil funkciu, ktorá dokáže premeniť Android telefón na počítač po pripojení k monitoru. Toto sú zariadenia, ktoré ju podporujú
Google práve uvoľnil funkciu, ktorá dokáže premeniť Android telefón na počítač po pripojení k monitoru. Toto sú zariadenia, ktoré ju podporujú
Android
OpenAI predstavilo ChatGPT 5.4: S týmto modelom už nebudeš musieť prácu prerábať na viackrát
OpenAI predstavilo ChatGPT 5.4: S týmto modelom už nebudeš musieť prácu prerábať na viackrát
Umelá inteligencia
OpenAI sa dohodla s Pentagonom: „Analýza dát áno, zbrane nie“. Toto sú tri prísne zákazy, ktoré jej AI nesmie porušiť
OpenAI sa dohodla s Pentagonom: „Analýza dát áno, zbrane nie“. Toto sú tri prísne zákazy, ktoré jej AI nesmie porušiť
Umelá inteligencia

Bývanie

Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek

Pre kutilov

Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Dvor a záhrada
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bol to skvelý otec, ale nanič manžel: Musela som sa rozhodnúť, čo s tým urobím
Láska a sex
Bol to skvelý otec, ale nanič manžel: Musela som sa rozhodnúť, čo s tým urobím
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tank pakistanskej armády
Zahraničné
Vojna proti Iránu: Do konfliktu sa môže zapojiť ďalšia jadrová mocnosť! Chce pomôcť TEJTO krajine
Dopravná nehoda medzi mestskou
Domáce
AKTUÁLNE Záchranári zasahujú pri vážnej nehode v Košiciach: Auto skončilo mimo cesty, doprava je obmedzená!
VIDEO Zásah ako z
Zahraničné
VIDEO Zásah ako z akčného filmu: Maďarské komando zablokovalo obrnené konvoje plné zlata a miliónov! Zadržali sedem Ukrajincov
Osýpky,
Domáce
Európu trápi jedno z najnákazlivejších vírusových ochorení: Česko eviduje prvé príznaky! TOTO sú cenné rady

Ďalšie zo Zoznamu