NOVÁ láska Hermiony? Emma Watson ulovila dediča miliardového impéria!

MEXICO CITY - Herečka Emma Watson, ktorú svet pozná najmä ako Hermionu z filmovej série Harry Potter, už vraj nie je single. Jej srdce si mal získať mexický podnikateľ Gonzalo Hevia Baillères – muž, ktorý patrí k dedičom jednej z najbohatších rodín v Latinskej Amerike. Fotografi ich prichytili pri vášnivých bozkoch priamo na letisku v Mexiku.
Románik sa potvrdil po tom, čo mexický magazín Quién zverejnil fotografie, na ktorých Emma Watson a Gonzalo Hevia Baillères čakajú na let a otvorene sa bozkávajú. Dvojicu zachytili ako sa objíma a bozkáva pri odletovej bráne počas romantickej dovolenky v luxusnej oblasti Punta Mita na pacifickom pobreží Mexika.
Kto je muž, ktorý očaril jednu z najznámejších herečiek sveta? Gonzalo Hevia Baillères (28) patrí do rodiny Baillères – jednej z najbohatších dynastií v Mexiku. Rodinné impérium zahŕňa ťažobnú skupinu Industrias Peñoles, finančné a poisťovacie spoločnosti, luxusné obchodné domy El Palacio de Hierro. Rodina má podľa rôznych odhadov majetok v miliardách dolárov a patrí medzi najbohatšie v celej Latinskej Amerike. Samotný Gonzalo je podnikateľ v technologickom sektore a vedie firmu zameranú na umelú inteligenciu.
Podľa médií sa Watson a jej nový partner poznajú už niekoľko mesiacov. Prvýkrát ich mali vidieť spolu v decembri 2025 v lyžiarskom stredisku Courchevel vo francúzskych Alpách. Následne spolu navštívili svadbu v Mexiku a teraz ich paparazzi prichytili počas romantickej dovolenky. Zdá sa teda, že nejde o krátky flirt, ale o románik, ktorý sa postupne rozbiehal v tajnosti.