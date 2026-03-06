Slovinsko oslavuje 10 miliónov eur, Slováci si rozdelili omrvinky: Pozrite sa, aké čísla ovládli Eurojackpot!

ĽUBĽANA - Európska lotéria Eurojackpot, do ktorej sa zapájajú hráči z devätnástich krajín vrátane Slovenska, má za sebou ďalšie žrebovanie s miliónovou výhrou. Jackpot padol už druhýkrát po sebe a celkovo piatykrát od začiatku roka.
Najnovšiu hlavnú výhru vo výške 10 miliónov eur získal hráč zo Slovinska. Pre túto krajinu ide o tretí jackpot v histórii hry. Výherné čísla utorkového ťahu boli 1, 9, 14, 35 a 49, doplnkové čísla 2 a 10. Od začiatku roka si jackpot rozdelili viaceré štáty. Dvakrát sa tešili hráči v Nemecku, naposledy v piatok, rovnaký počet hlavných výhier zaznamenalo aj Fínsko.
Slovenskí hráči tentoraz na najvyššie priečky nedosiahli. Najvyššou domácou výhrou bola piata výherná trieda (4 + 2), ktorá priniesla sumu 4 929 eur. Hoci ide o peknú čiastku, od hlavnej výhry má ďaleko. Eurojackpot sa žrebuje dvakrát týždenne – v utorok a v piatok. Pravdepodobnosť zisku hlavnej ceny je približne 1 ku 140 miliónom, čo z nej robí jednu z najnáročnejších lotérií z pohľadu šance na výhru.
Nemecko valcuje rebríček
Dlhodobo najúspešnejšou krajinou v Eurojackpote je Nemecko. Svoju dominanciu potvrdila aj nedávno, keď tam padol zatiaľ najvyšší jackpot tohto roka vo výške 74 788 336 eur. Nemeckí hráči získali hlavnú výhru už 83-krát, čo je viac než súčet všetkých ostatných zúčastnených krajín.
Slovensko má za trinásť rokov existencie lotérie zatiaľ jediného víťaza prvej výhernej triedy, ktorý si odniesol 58 807 427,70 eur. Okrem toho pribudli aj desiatky výhercov druhej triedy, no ďalší jackpot zatiaľ nepribudol. Eurojackpot tak aj naďalej láka milióny Európanov vidinou rozprávkovej výhry, hoci šanca na úspech zostáva mimoriadne nízka.