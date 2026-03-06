Piatok6. marec 2026, meniny má Radoslav, Radoslava, zajtra Tomáš

AKTUÁLNE Útok dronom v irackom Kurdistane: Výbuch v blízkosti hotela vyvolal paniku, USA vyzývajú na odchod

V zasiahnutom hoteli Erbil Arjaan by Rotana ⁠sa zvyčane zdržujú americkí vojaci.
V zasiahnutom hoteli Erbil Arjaan by Rotana ⁠sa zvyčane zdržujú americkí vojaci. (Zdroj: X/@Duhok_Buzz)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BAGDAD - Hlavným mestom irackej autonómnej oblasti Kurdistan v piatok večer otriasol mohutný výbuch, po ktorom začal z jedného z hotelov v blízkosti stúpať stĺp dymu, informovala agentúra AFP.

Zdroj, ktorého citovala kurdská mediálna agentúra Rudaw, uviedol, že „útok dronom bol zameraný na mesto Arbíl, ale dron bol zničený počas letu a jeho trosky dopadli do priestoru medzi hotelom Rotana Arjaan a (výškovou budovou) Sky Towers. Neboli hlásené žiadne zranenia.“ Spojené štáty istý čas pred týmto útokom varovali, že militanti podporovaní Iránom by mohli útočiť na hotely v irackom Kurdistane, ktoré navštevujú cudzinci. Washington preto opäť vyzval Američanov, aby z tejto oblasti odišli.

„Občanom USA sa dôrazne odporúča, aby odišli hneď, ako to budú môcť bezpečne urobiť, a aby prehodnotili možnosti ubytovania, ak sa rozhodnú neodísť,“ uviedlo americké veľvyslanectvo v Bagdade vo svojom oznámení. V rámci ozbrojeného konfliktu, ktorý vypukol 28. februára sériou koordinovaných izraelsko-amerických útokov na Irán, iránska armáda útočí na americké záujmy v regióne. Zintenzívnila aj útoky na exilové skupiny iránskych Kurdov po tom, ako sa v médiách objavili správy, že americký prezident Donald Trump chce kurdské oddiely zapojiť do boja proti Iránu. V tejto súvislosti sa objavili špekulácie, že Trump chce, aby sa iránski Kurdi v exile zapojili do vojny proti Iránu vyslaním svojich pozemných jednotiek. Biely dom poprel tvrdenia, že Trump zvažuje ich vyzbrojenie. 

Viac o téme: HotelIrakKurdistanUtok
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Sulaymaniyah, Sulaimaniyya, Slemani, Kurdistan
Napätie v irackom Kurdistane: USA varujú pred útokmi na hotely navštevované cudzincami
Zahraničné
Mojtaba Chameneí je novým
Šokujúce odhalenie: Chameineího syn má problém so sexom! Do Londýna chodil trénovať
Zahraničné
From October 18 to
Irak zasiahli rozsiahle výpadky elektriny: Krajina hlási úplný blackout
Zahraničné
FOTO ONLINE Vojna s Iránom:
ONLINE Vojna s Iránom: Arákči obvinil Trumpa zo zrady, po útokoch v Iráne hlásia už viac než 1000 obetí!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

AKTUÁLNE Súd prepustil policajtov
AKTUÁLNE Súd prepustil policajtov Čurillu a Ďurku na slobodu
Domáce
FOTO Dopravná nehoda medzi mestskou
AKTUÁLNE Záchranári zasahujú pri vážnej nehode v Košiciach: Auto skončilo mimo cesty, doprava je obmedzená!
Domáce
FOTO Dramatická nehoda obmedzila dopravu
Dramatická nehoda obmedzila dopravu v Trenčíne: Motocyklista skončil po náraze do autobusu v nemocnici
Domáce
Areál Bukózy v Hencovciach strážia žandári: Rabovanie, únik chemikálií a ohrozenie životného prostredia
Areál Bukózy v Hencovciach strážia žandári: Rabovanie, únik chemikálií a ohrozenie životného prostredia
Košice

Zahraničné

Mojtaba Chameneí je novým
Šokujúce odhalenie: Chameineího syn má problém so sexom! Do Londýna chodil trénovať
Zahraničné
FOTO AKTUÁLNE Útok dronom v
AKTUÁLNE Útok dronom v irackom Kurdistane: Výbuch v blízkosti hotela vyvolal paniku, USA vyzývajú na odchod
Zahraničné
FOTO Sulaymaniyah, Sulaimaniyya, Slemani, Kurdistan
Napätie v irackom Kurdistane: USA varujú pred útokmi na hotely navštevované cudzincami
Zahraničné
Tank pakistanskej armády
Vojna proti Iránu: Do konfliktu sa môže zapojiť ďalšia jadrová mocnosť! Chce pomôcť TEJTO krajine
Zahraničné

Prominenti

Karin Majtánová si užila
Zásada Karin Majtánovej na dovolenke pri mori: Toto v hoteli nikdy nerobí!
Domáci prominenti
Emma Watson
NOVÁ láska Hermiony? Emma Watson ulovila dediča miliardového impéria!
Zahraniční prominenti
Medzi Kemkom a Mičkovicovou
Ostrá výmena názorov medzi Kemkom a Mičkovicovou: Kamery zachytili DRSNÚ HÁDKU!
Domáci prominenti
Monika Szabó
Vážne zdravotné problémy Moniky Szabó: Skončila v nemocnici... Má vzácnu diagnózu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zahoďte hračky aj zložité
Zahoďte hračky aj zložité polohy: Odborníci radia TRIK, ktorý OKAMŽITE vráti vášeň do vašej postele!
Zaujímavosti
Toto robte, aby ste
Toto robte, aby ste nedostali infarkt
vysetrenie.sk
Zabudnite na rok 1999:
Zabudnite na rok 1999: Prichádza NAJVÄČŠIE zatmenie našej generácie! Slnko zapadne v tvare, aký ste ešte nevideli
Zaujímavosti
Slovinsko oslavuje 10 miliónov
Slovinsko oslavuje 10 miliónov eur, Slováci si rozdelili omrvinky: Pozrite sa, aké čísla ovládli Eurojackpot!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce

Ekonomika

Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?
Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu

Šport

Slovensko môže byť hrdé: Straková predviedla na svetovom šampionáte ďalší fantastický výkon
Slovensko môže byť hrdé: Straková predviedla na svetovom šampionáte ďalší fantastický výkon
Biatlon
Situácia, akú veľmi dobre pozná: Slafkovského čaká v Montreale malá hokejová zmena
Situácia, akú veľmi dobre pozná: Slafkovského čaká v Montreale malá hokejová zmena
NHL
Bitka o tretie miesto pre Košice: V dramatickom predĺžení a nájazdoch potvrdili svoju pozíciu
Bitka o tretie miesto pre Košice: V dramatickom predĺžení a nájazdoch potvrdili svoju pozíciu
Tipsport liga
Zimná paralympiáda pod holým nebom: Prezident otvoril hry v ikonickom amfiteátri vo Verone
Zimná paralympiáda pod holým nebom: Prezident otvoril hry v ikonickom amfiteátri vo Verone
Parašport

Auto-moto

Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava

Kariéra a motivácia

Máte pripravený plán B, ak by ste o prácu prišli zajtra?
Máte pripravený plán B, ak by ste o prácu prišli zajtra?
Strata práce
Práca v logistike bez nočných zmien a s výborným platom: Hľadáme dispečerov s aktívnou ruštinou
Práca v logistike bez nočných zmien a s výborným platom: Hľadáme dispečerov s aktívnou ruštinou
Zaujímavé pracovné ponuky
Zo Slovenska ubúda pracujúcich: Najviac ľudí odišlo z priemyslu a školstva
Zo Slovenska ubúda pracujúcich: Najviac ľudí odišlo z priemyslu a školstva
Domáce
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Rady a tipy
Bezlepková cuketová pizza
Bezlepková cuketová pizza
Pizza

Technológie

Toto je 5 najlepších minisérií na Netflixe, ktoré zvládneš cez víkend. Žiadne čakanie na ďalšiu sériu
Toto je 5 najlepších minisérií na Netflixe, ktoré zvládneš cez víkend. Žiadne čakanie na ďalšiu sériu
Filmy a seriály
Google práve uvoľnil funkciu, ktorá dokáže premeniť Android telefón na počítač po pripojení k monitoru. Toto sú zariadenia, ktoré ju podporujú
Google práve uvoľnil funkciu, ktorá dokáže premeniť Android telefón na počítač po pripojení k monitoru. Toto sú zariadenia, ktoré ju podporujú
Android
OpenAI predstavilo ChatGPT 5.4: S týmto modelom už nebudeš musieť prácu prerábať na viackrát
OpenAI predstavilo ChatGPT 5.4: S týmto modelom už nebudeš musieť prácu prerábať na viackrát
Umelá inteligencia
OpenAI sa dohodla s Pentagonom: „Analýza dát áno, zbrane nie“. Toto sú tri prísne zákazy, ktoré jej AI nesmie porušiť
OpenAI sa dohodla s Pentagonom: „Analýza dát áno, zbrane nie“. Toto sú tri prísne zákazy, ktoré jej AI nesmie porušiť
Umelá inteligencia

Bývanie

Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek

Pre kutilov

Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Dvor a záhrada
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bol to skvelý otec, ale nanič manžel: Musela som sa rozhodnúť, čo s tým urobím
Láska a sex
Bol to skvelý otec, ale nanič manžel: Musela som sa rozhodnúť, čo s tým urobím
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Súd prepustil policajtov
Domáce
AKTUÁLNE Súd prepustil policajtov Čurillu a Ďurku na slobodu
Mojtaba Chameneí je novým
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Chameineího syn má problém so sexom! Do Londýna chodil trénovať
AKTUÁLNE Útok dronom v
Zahraničné
AKTUÁLNE Útok dronom v irackom Kurdistane: Výbuch v blízkosti hotela vyvolal paniku, USA vyzývajú na odchod
Tank pakistanskej armády
Zahraničné
Vojna proti Iránu: Do konfliktu sa môže zapojiť ďalšia jadrová mocnosť! Chce pomôcť TEJTO krajine

Ďalšie zo Zoznamu