AKTUÁLNE Útok dronom v irackom Kurdistane: Výbuch v blízkosti hotela vyvolal paniku, USA vyzývajú na odchod

BAGDAD - Hlavným mestom irackej autonómnej oblasti Kurdistan v piatok večer otriasol mohutný výbuch, po ktorom začal z jedného z hotelov v blízkosti stúpať stĺp dymu, informovala agentúra AFP.
Zdroj, ktorého citovala kurdská mediálna agentúra Rudaw, uviedol, že „útok dronom bol zameraný na mesto Arbíl, ale dron bol zničený počas letu a jeho trosky dopadli do priestoru medzi hotelom Rotana Arjaan a (výškovou budovou) Sky Towers. Neboli hlásené žiadne zranenia.“ Spojené štáty istý čas pred týmto útokom varovali, že militanti podporovaní Iránom by mohli útočiť na hotely v irackom Kurdistane, ktoré navštevujú cudzinci. Washington preto opäť vyzval Američanov, aby z tejto oblasti odišli.
„Občanom USA sa dôrazne odporúča, aby odišli hneď, ako to budú môcť bezpečne urobiť, a aby prehodnotili možnosti ubytovania, ak sa rozhodnú neodísť,“ uviedlo americké veľvyslanectvo v Bagdade vo svojom oznámení. V rámci ozbrojeného konfliktu, ktorý vypukol 28. februára sériou koordinovaných izraelsko-amerických útokov na Irán, iránska armáda útočí na americké záujmy v regióne. Zintenzívnila aj útoky na exilové skupiny iránskych Kurdov po tom, ako sa v médiách objavili správy, že americký prezident Donald Trump chce kurdské oddiely zapojiť do boja proti Iránu. V tejto súvislosti sa objavili špekulácie, že Trump chce, aby sa iránski Kurdi v exile zapojili do vojny proti Iránu vyslaním svojich pozemných jednotiek. Biely dom poprel tvrdenia, že Trump zvažuje ich vyzbrojenie.