Zásada Karin Majtánovej na dovolenke pri mori: Toto v hoteli nikdy nerobí!

BRATISLAVA - Jar začala ešte len zľahka, ale moderátorka Karin Majtánová už žije letom a plánuje detaily svojej dovolenky. Bývalá misska však tentokrát prekvapila svojimi nárokmi. Pri tomto ju totiž na dovolenke nikdy neprichytíte!
Karin Majtánovú diváci poznajú najmä ako tvár z obrazoviek STVR, kde dlhé roky moderuje reláciu Dámsky klub. Okrem televíznej kariéry je však známa aj svojím pozitívnym vzťahom k cestovaniu, no na rozdiel od mnohých kolegov zo šoubiznisu, ona nie je fanúšikom nečakaných dobrodružstiev. Jej letná príprava začína mesiace vopred. „Ja sa veľmi na krásne letné dni teším, premýšľam samozrejme, pretože človek si musí plánovať niektoré veci, takže nie som zatiaľ ten rýchly cestovateľ, že sa dokáže zbaliť z večera do rána. Som planner, mám rada poriadok a očakávané situácie,“ priznala Karin otvorene.
Pri výbere ubytovania si moderátorka dáva poriadne záležať a nič nenecháva na náhodu. „Hotel si vyberám podľa služieb, recenzií, dĺžky transferu z letiska, podľa toho aká je pláž, pretože ja milujem piesok, takže to sú základné atribúty,“ vysvetľuje. Po rokoch v obrovských rezortoch však začala túžiť po zmene. „Možno ma už v poslednej dobe fascinuje nie taký gigantický komplex, ale niečo menšie, komornejšie a veľmi rada by som vyskúšala aj hotel iba pre dospelých,“ dodala o trende "adults only" pobytov.
Okrem rodinných dovoleniek je Karin známa aj svojou vernosťou k ženským spoločenstvám. Legendárny "babinec" plánuje aj toto leto a tradíciu nemieni porušiť. „Samozrejme, že mám rada ženskú spoločnosť a veľmi sa teším a pevne verím, že už po jedenástykrát sa nám podarí vycestovať na nejaké slnečné pobrežie a budeme mať viac času si babsky pokecať, pretože to sú chvíle na nezaplatenie,“ teší sa Karin, poda ktorej sa partia neustále rozrastá a tentokrát vycestuje pod heslom "Fun Ladies". V rozhovore Karin prezradila viac...