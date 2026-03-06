Šokujúce odhalenie: Chameineího syn má problém so sexom! Do Londýna chodil trénovať

TEHERÁN - Okolo syna bývalého najvyššieho vodcu Iránu sa znovu objavili kontroverzné informácie. Staré diplomatické depeše hovoria o neobvyklých praktikách počas jeho pobytov v Británii.
Staré depeše znovu vyplávali na povrch
Roky staré diplomatické dokumenty opäť oživili kontroverziu okolo Modžtabu Chameneího, syna zosnulého iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího. Podľa informácií zverejnených pred rokmi prostredníctvom platformy WikiLeaks sa mal dnes 56-ročný duchovný opakovane liečiť v nemocnici v Londýne.
Súčasťou odporúčanej terapie malo byť aj praktické nacvičovanie intímneho života.
Podľa uniknutých dokumentov však Modžtaba Chameneí neabsolvoval túto terapiu so svojou manželkou. Namiesto toho mal využiť špecifickú právnu možnosť, ktorá existuje v iránskom náboženskom práve.
Kontroverzné „časové manželstvá“
Diplomatické správy naznačujú, že Chameneí mal uzavrieť takzvané časové manželstvá. Ide o formu krátkodobého manželského zväzku, ktorý umožňuje intímny vzťah bez trvalého záväzku a bez toho, aby bol podľa náboženských pravidiel považovaný za mimomanželský.
Podľa uniknutých dokumentov mal Modžtaba Chameneí túto možnosť využiť najmenej dvakrát.
Ako vysvetlila pre denník Bild imámka, odborníčka na islam a aktivistka za práva žien Sejran Atešová, tento typ zväzku je v mnohých islamských tradíciách zakázaný. V šiitskom Iráne však stále existuje.
Podľa nej môže byť takéto manželstvo uzatvorené aj na veľmi krátky čas – dokonca na menej než hodinu.
Korene tejto praxe siahajú do raného obdobia islamu. „Malo to zabezpečiť, aby muži mohli mať sexuálny život aj v situáciách, keď boli dlhší čas ďaleko od svojich manželiek, napríklad počas ciest alebo vojen,“ vysvetlila Atešová.
Pozornosť sa opäť obracia na Chameneího
Modžtaba Chameneí sa v posledných dňoch dostal do centra pozornosti aj z iného dôvodu. Jeho manželka údajne zahynula pri nedávnom leteckom útoku a podľa niektorých informácií prišiel o život aj jeho syn.
Po smrti Alího Chameneího sa teraz pozornosť sústreďuje práve na 56-ročného duchovného. Podľa politických pozorovateľov by totiž mohol prevziať najvyšší duchovný aj politický post v krajine.
Takýto krok by podľa analytikov znamenal pokračovanie tvrdej línie Iránu voči Západu aj voči vlastnej spoločnosti.