Zabudnite na rok 1999: Prichádza NAJVÄČŠIE zatmenie našej generácie! Slnko zapadne v tvare, aký ste ešte nevideli

BRATISLAVA - Leto 2026 prinesie na oblohu jeden z najvýraznejších astronomických úkazov posledných rokov. V polovici augusta dôjde k zatmeniu Slnka, ktoré bude možné sledovať aj zo Slovenska, hoci len v čiastočnej podobe.
V stredu 12. augusta 2026 sa Slnko, Mesiac a Zem dostanú do jednej línie, čo spôsobí zatmenie Slnka. Tento jav bude pozorovateľný na veľkej časti severnej pologule, pričom pás úplného zatmenia sa potiahne od Sibíri cez arktické oblasti, následne cez Atlantik až nad Španielsko a Stredozemné more. Úplnú fázu zatmenia budú môcť sledovať napríklad obyvatelia Grónska, Islandu, Ruska, Portugalska či Španielska. Práve v Španielsku nastane takmer dvojminútová tma, Mesiac tam zakryje slnečný disk na približne jednu minútu a 49 sekúnd.
Bude to viditeľné aj zo Slovenska?
Na Slovensku však bude tento úkaz viditeľný iba čiastočne. Aj napriek tomu pôjde o mimoriadne zaujímavé divadlo na oblohe, keďže takto výrazné zatmenie sme v strednej Európe nevideli už desaťročia. Naposledy bolo úplné zatmenie zo starého kontinentu dobre pozorovateľné v roku 1999.
Samotné zatmenie začne na Slovensku približne o 19:22. Mesiac začne postupne zakrývať pravú dolnú časť slnečného disku a Slnko tak bude mať postupne tvar úzkeho kosáčika pripomínajúceho býčie rohy. Najvýraznejšia fáza nastane tesne pred západom Slnka. V Bratislave bude zakrytých približne 80 percent slnečného disku, zatiaľ čo v Košiciach približne 52 percent. Úkaz sa skončí v momente, keď Slnko zapadne za horizont.
Najbližšie úplné zatmenie v okolí Slovenska a Česka až do roku 2081
Astronóm Petr Horálek upozorňuje, že ide o mimoriadne významnú udalosť pre európskych pozorovateľov. Podľa neho pôjde o najvýraznejšie čiastočné zatmenie viditeľné zo strednej Európy až do roku 2075 a zároveň o najbližšie úplné zatmenie v okolí Slovenska a Česka až do roku 2081. Astronómovia zároveň pripomínajú, že pri pozorovaní je nevyhnutné chrániť zrak. Do Slnka sa nikdy nesmie pozerať priamo voľným okom ani cez ďalekohľad či fotoaparát bez špeciálneho filtra, pretože šošovky dokážu sústrediť svetlo natoľko, že môžu poškodiť sietnicu oka.
Na oblohe sa odohrá ÚKAZ, aký neuvidíte roky: ŠESŤ planét sa zoradí priamo pred vašimi očami! Vieme, kedy a kam sa pozerať
Najbezpečnejším riešením sú špeciálne slnečné filtre alebo okuliare určené na pozorovanie zatmenia. Použiť sa dajú aj zváračské sklá, ktoré však môžu zmeniť farebný odtieň Slnka. Menej vhodnou, no stále používanou možnosťou je pozorovanie cez staré CD alebo diskety – pri dlhšom sledovaní však môžu prepúšťať infračervené žiarenie. Za ideálnu metódu sa považuje projekčné pozorovanie. Pri ňom sa obraz Slnka premieta napríklad z ďalekohľadu upevneného na statíve na bielu plochu, takže úkaz možno sledovať bezpečne bez priameho pohľadu na slnečný disk.