Kalavská a Pellegrini si pozreli výstavbu nových oddelení NÚSCH: FOTO Takto to tam vyzerá

“Dnes vidíme hmatateľný výsledok postupnej obnovy zastaranej prístrojovej techniky v nemocniciach a modernizáciu zdravotníckych zariadení, konkrétne toto pracovisko prinesie pacientom kvalitnejšiu diagnostiku, a teda umožní pracovníkom ponúknuť ešte kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami v rámci celého Slovenska,” povedal predseda vlády. Podotkol, že v NÚSCH pribudlo aj 158 nových postelí.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Premiér si s ministerkou prezreli výstavbu nových priestorov. V ústave by čoskoro mal pribudnúť nový pavilón Detského kardiocentra. Stáť by malo 20 miliónov eur bez DPH. Rovnako by malo pribudnúť aj Diagnostické centrum, v ktorom by nemal chýbať heliport či moderné priestory pre výučbu medikov. Súčasťou bude aj Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca.

Ministerka vysvetlila, že nový prístroj umožní zobrazenie srdcových štruktúr nielen pomocou RTG žiarenia, ale aj prostredníctvom ultrazvukového a optického zobrazenia. Prínosom je nízka radiačná záťaž. “Mám radosť, keď konkrétnymi krokmi poskytujeme nielen pacientom možnosť na kvalitnejšiu liečbu a lekárom, sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom lepšie podmienky na ich prácu,” skonštatovala.

Ústav financoval nákup prístrojov z vlastných zdrojov. Táto investícia prináša výrazné zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami v rámci celého Slovenska.

"Naším poslaním je chrániť život, prinavracať zdravie a zmierňovať utrpenie chorým. Preto sa usilujeme, aby naši zamestnanci boli vzdelaní, spokojní a hrdí na svoju prácu a naši partneri v poskytovaní zdravotnej starostlivosti s nami zdieľali tieto hodnoty. Všetci máme predsa jeden spoločný cieľ - prospech pacienta a ochrana jeho zdravia,“ dodal generálny riaditeľ NÚSCH Mongi Msolly.