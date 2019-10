Premiér Peter Pellegrini sa dnes v Tatrách stretol s predsedom Európskej rady

Peter Pellegrini a Donald Tusk sa následne zúčastnili na slávnostnom večere, kde bola Donaldovi Tuskovi udelená Európska cena GLOBSEC. Aktuálny predseda Európskej rady, ktorého funkčné obdobie sa skončí v novembri tohto roku, cenu získal za prínos pri posilňovaní európskej jednoty, formovaní spoločného európskeho postoja ku kľúčovým zahranično-politickým otázkam a za presadzovanie princípov demokracie a právneho štátu.

Európska cena GLOBSEC sa od roku 2016 každoročne udeľuje osobnostiam, ktoré sa výrazne zaslúžili o európsku jednotu, prosperitu a ekonomický rast. Symbolizuje hodnoty, na ktorých bola európska integrácia po desaťročia budovaná, a to mier, spolupráca a demokracia. V minulosti cenu získali aj Wolfgang Schäuble, predseda nemeckého Spolkového snemu, Kristalina Georgievová, riaditeľka Medzinárodného menového fondu či José Ángel Gurría, generálny tajomník OECD.

V prípade potreby bude súhlasiť s oddialením brexitu

Slovensko sa vždy prikloní k takému návrhu, ktorý by mal brexit oddialiť alebo by mohol dokonca brexitu zabrániť. Počas Globsec Tatra Summitu 2019 na Štrbskom Plese to v piatok uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Nadchádzajúci samit Európskej rady bude podľa neho veľmi komplikovaný. Slovensko bude podľa jeho slov v prípade potreby určite súhlasiť s predĺžením lehoty brexitu. "Pretože v záujme EÚ a v záujme aj Slovenska nie je brexit a určite nie neregulovaný brexit," dodal premiér.

Aj o tejto téme sa bude rozprávať na samite Európskej rady, ktorý sa uskutoční na budúci týždeň. "Určite bude dlhá diskusia ohľadom brexitu, pretože stále som si nie istý, či bude vôbec na stole nejaké konkrétne riešenie alebo už definitívne budeme vedieť, čo sa nakoniec 31. októbra stane," poznamenal Pellegrini.

Tém na samite však bude viac. "Fínske predsedníctvo sa snaží otvárať aj také tie komplikovanejšie témy, ako je budúci rozpočet Európskej únie, ktorý určite vzbudí veľkú a ťažkú diskusiu, pretože tie prvotné návrhy určite nie sú úplne najoptimálnejšie aj pre nás aj pre mnohé iné členské krajiny," podotkol predseda vlády.

Európska rada by mohla zmeniť štýl

Zároveň skonštatoval, že Európska rada by mohla zmeniť štýl. "Ja by som si veľmi želal, aby možno aj s nástupom nového vedenia aj Európskej komisie a akoby novej periódy aj celej Rady pod vedením nového predsedu by sme možno zmenili trochu štýl. Že by sme možnože menej mali debatovať, prepáčte, že to poviem, u niektorých premiérov je to aj o tom, prestať sa možno až predvádzať, niektorí sa veľmi radi počúvajú," dodal Pellegrini. Rady by podľa neho v budúcnosti mali byť skôr viac o rozhodovaní, ako len o "vyrozprávaní sa jednotlivých premiérov".

Súčasný predseda Európskej rady Donald Tusk to však podľa jeho slov manažoval veľmi dobre. "Dalo sa s ním robiť veľmi dobre, bol to muž kompromisu a ja si myslím, že má za sebou veľmi úspešné a dobre zvládnuté päťročné obdobie na čele Európskej rady," vyhlásil premiér.