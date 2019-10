Slováci zaplatia za lieky viac! Najviac zasiahne týchto pacientov, obrovské sumy za doplatky

"Celkový dopad bude citeľný na pacientov v obzvlášť senzitívnych oblastiach ako onkológia, neurológia, diabetes či psychiatria," informovala prezidentka AOPP Mária Lévyová. Prvé dôsledky sú podľa asociácie citeľné už od 1. októbra tohto roka, a to najmä pre pacientov v oblastiach onkológie, onko-hematológie a reumatoidnej artritídy. "Doplatky za balenia liekov sa zvýšia o niekoľko desiatok eur za balenie. V hraničnom prípade onko-hematológie (rakoviny krvi) až na 2 166 eur za balenie," konštatoval viceprezident AOPP Dominik Tomek.

Ministerstvo zdravotníctva ešte pracuje na revízii úhrad liekov k januáru, na základe predbežných analýz podľa Tomeka hrozí navyšovanie doplatkov opäť v oblasti neurológie, a to pre pacientov s epilepsiou, ale aj sklerózou multiplex.

Zdroj: Getty Images

Tento proces sa podľa asociácie opakuje druhý rok a zatiaľ sa vždy podarilo dosiahnuť kompromis, teraz však začína zlyhávať. "Ak budú všetky tieto zmeny v úhradách aj doplatkoch platné, zhoršia dostupnosť liekov pre slovenských pacientov. Slovensko a celá Európa začína zápasiť s nedostupnosťou niektorých liekov, jedna z príčin je aj zlá alebo nevhodná regulácia v oblasti úhrad za lieky," informoval viceprezident AOPP. Ako Tomek konštatoval, asociácia chápe výchovný efekt doplatku, ktorý upozorní na fakt, že žiadny liek nie je zadarmo. Sú však podľa neho prípady, kedy je doplatok neakceptovateľný z medicínskych aj sociálnych dôvodov.

"Boli by sme veľmi radi, keby došlo k takým dohodám, aby slovenský pacient nemusel zháňať lieky za hranicami. Základom každej liečby je duševná pohoda a vyrovnanosť pacienta a dôvera v zdravotný systém," dodala Mária Lévyová. AOPP podľa jej prezidentky chce, aby sa pacient dostal k adekvátnej liečbe a mal právo na život.

Opozícia to vidí podobne

Pokus ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) usporiť peniaze v zdravotníctve považuje člen výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO) za legitímny, no za žiadnych okolností by sa nemal realizovať spôsobom, aký nastal pri revízii úhrad liekov. Povedal to na tlačovom brífingu v utorok."Takéto revízie sa nemôžu robiť systémom excelovských tabuliek," komentoval opozičný poslanec. Podľa jeho slov je pri riešení revízií potrebné spolupracovať s odborníkom na danú oblasť, ktorý reálne poukáže na výšku doplatkov pri konkrétnych liekoch.

Marek Krajčí Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Poslanec poukázal aj na to, že slovenskí pacienti si platia "z vlastného vrecka" za zdravotnú starostlivosť takmer každé piate euro. Podotkol, že väčšinou ide o doplatky za lieky. "Keď sa porovnávame s priemerom Európskej únie (EÚ), teda so všetkými vyspelými európskymi krajinami, aj na západ od nás, priemer je 15 percent. To znamená, že v krajinách EÚ si pacient pripláca len 15 percent z ceny účtu za zdravotnú starostlivosť," tvrdí. Na Slovensku je to 18 percent. Krajčí zdôrazňuje, že po poslednej revízii toto číslo ešte stúpne.

Členka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS) tvrdí, že je zástankyňou "čo najprísnejšej revízie úhrad liekov so zachovaním lieku pre každú diagnózu bez poplatku". "Pre pacienta to znamená, že má liek, ktorý si môže dovoliť. Ak chce iný liek, buď zdôvodní jeho lekár medicínsky, z akého dôvodu nemôže brať ten liek, ktorý je hradený z verejného zdravotného poistenia v najnižšej sume, teda bez poplatku, alebo si ho doplatí v hotovosti," reagovala.

Jana Cigániková Zdroj: Topky/Maarty

Cigániková vysvetlila, že doplatok za liek znamená to, že iný výrobca ponúkol iný liek s rovnakým účinkom za menšiu sumu. Zdôraznila, že zdravotné poisťovne majú povinnosť uhrádzať len najlacnejší liek, bez ohľadu na to, v akej je to forme či balení. "Sú skupiny odborníkov, ktoré dbajú na to, aby na každú diagnózu bol liek, ktorý je za minimálny doplatok alebo bez doplatku," uzavrela.