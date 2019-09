Andrej Kiska priznal zdravotné problémy: Operácia srdca!

S informáciou prichádza TV Markíza. Podľa nich by malo ísť o operáciu srdca. Ďalšie informácie hovoria o tom, že pred kardiologickým zásahom sa Kiska už mal v pondelok zúčastniť predoperačných vyšetrení. Televízia ďalej tvrdí, že ide o dlhodobý zdravotný problém predsedu Za ľudí. Čo sa týka zotavovania po operácii, to môže trvať aj celý mesiac.

Rutinný zákrok

Kiska o chystanom zákroku informoval už na sociálnej sieti. "Chcel som vás ako prvých informovať o tom, že zajtra idem na malý rutinný zákrok do srdcovo-cievneho ústavu," priznal bývalý prezident. Podľa jeho slov ide o arytmiu. "Mám bežnú arytmiu, máme to v rodine, je to prevencia," uzavrel Kiska, ktorý v nemocnici plánuje byť dva až tri dni.