Bugár: Most-Híd má na to, aby v najbližších parlamentných voľbách uspel

BRATISLAVA - Koaličná strana Most-Híd má na to, aby sa v najbližších parlamentných voľbách dostala do Národnej rady SR. Uviedol to v relácii V politike televízie TA3 predseda strany Béla Bugár. Podľa jeho slov je v súčasnosti Most-Híd personálne stabilizovaný, o ďalších odchodoch poslancov nevie. Bugár hodnotil aj pôsobenie vo vládnej koalícii so Slovenskou národnou stranou (SNS) a Smer-SD, pričom uviedol, že koalícia funguje a jej prioritou na nasledujúce obdobie bude tvorba budúcoročného rozpočtu.

„Prioritou je pre nás rozpočet, pretože, ak by sme sa nedohodli a budúci rok by bolo rozpočtové provizórium, to by bola katastrofa,“ povedal Bugár. „Chceme sa dostať do národnej rady a presvedčiť voličov programom. Ja si myslím, že v parlamente budeme a čo bude potom, sa uvidí, to teraz nikto nevie. V každej vláde, kde sme boli, boli sme zárukou stability. Aj po vražde novinára sme mohli odísť, ale pritlačili sme na zmeny v istých veciach, ktoré teraz lepšie fungujú,“ doplnil Bugár.

Predseda Most-Híd nechcel konkretizovať, s ktorými stranami si vie predstaviť spoluprácu, vylúčil iba stranu Mariana Kotlebu ĽSNS, či prípadný projekt sudcu Štefana Harabina. „Nebudem hovoriť s kým áno a s kým nie, obzvlášť po voľbách v roku 2016,“ odpovedal na otázku, s kým by mohol Most spolupracovať. Nedávno oznámili odchod z Bugárovej strany dvaja poslanci, Martin Fedor a Katarína Cséfalvayová.

Obaja idú do novej strany exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera s názvom Dobrá voľba. Bugár očakával najmä odchod Martina Fedora. „To sú ľudia, ktorí neboli na kandidátke Most-Híd, ale prišli z inej strany. Pán Fedor povedal už dávnejšie, že svoju budúcnosť nespája s našou stranou. Nesúhlasím ale s tým, čo bolo komunikované, že sa zmenili hodnoty v rámci strany. Musí si každý uvedomiť, že sa musíme dohodnúť s koaličnými partnermi. Ľudí, ktorí odchádzajú na poslednú chvíľu pred voľbami, som nazval politickými turistami,“ dodal.