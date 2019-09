Stačilo málo a novela o potratoch by prešla: Bugárov rozhodujúci hlas ako omyl, ospravedlnil sa

V nej navrhovali, aby sa žene, ktorá požiada o utajený pôrod, priznal nárok na nemocenské už od 21. týždňa tehotenstva. Okrem toho chceli zaviesť tehotenský príspevok od 12. týždňa tehotenstva až do odchodu na materskú dovolenku. „Pri hlasovaní som sa pomýlil. Chcel som hlasovať za tento návrh, pretože bol podľa mňa dobre prepracovaný,“ povedal v pléne Bugár. Ak by predseda Most-Híd hlasoval za, novela zákona by prešla do druhého čítania, keďže jej chýbal jeden hlas.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Štyri návrhy noviel neprešli

Na aktuálnu schôdzu parlamentu predložili poslanci Národnej rady SR až štyri návrhy noviel zákona o umelom prerušení tehotenstva. Poslanci ani jednu z nich neposunuli do druhého čítania. Jozef Lukáč a Milan Krajniak z opozičného hnutia Sme rodina – Boris Kollár chceli zaviesť podmienku, že ak chce žena ísť na interrupciu, tak by ju mala podstúpiť ešte pred siedmym týždňom tehotenstva, teda pred prvým tlkotom srdca plodu, ktorý je potrebné potvrdiť výsledkom ultrazvuku.

OĽaNO predložilo návrh, na základe ktorého by sa žene, ktorá požiada o utajený pôrod, priznal nárok na nemocenské už od 21. týždňa tehotenstva. Okrem toho chcelo zaviesť tehotenský príspevok od 12. týždňa tehotenstva až do odchodu na materskú dovolenku. Kotlebovci navrhovali skrátenie lehoty na vykonanie umelého prerušenia tehotenstva zo súčasných 12 týždňov na osem týždňov. Novela zákona o umelom prerušení tehotenstva od poslanca Richarda Vašečku mala zlepšiť ochranu práva na život nenarodených detí tým, že zruší možnosť umelého potratu na požiadanie, avšak súčasne ponechá z tejto ochrany výnimky, ktoré väčšina spoločnosti považuje za dôvodné.