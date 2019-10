Kontrolné výbory by mohli mať vyšetrovacie právomoci, navrhuje OĽaNO

BRATISLAVA - OĽaNO chce rozšíriť kompetencie kontrolných výborov Národnej rady (NR) SR. Priznať by sa im mali aj vyšetrovacie právomoci. Vyplýva to z návrhu ústavného zákona, ktorý hnutie predložilo do parlamentu. Okrem toho chce umožniť zriadenie dočasného vyšetrovacieho výboru. Hnutie to navrhuje v novele rokovacieho poriadku NR SR a trestného zákona. Úlohou takéhoto výboru by malo byť vyšetrenie vecí verejného záujmu.