Macron o migrantoch: Kto neposlúchne, dostane pokutu! Pellegrini dohodu odmieta, SNS pobúrili vyhrážky

Podľa SNS sme slobodná krajina a máme právo nesúhlasiť. Finančný trest považuje za vyhrážanie. Rezort zahraničných vecí uviedlo, že Slovensko je zásadne proti akémukoľvek systému povinného prerozdeľovania migrantov, keďže sa systém v minulosti ukázal ako nefunkčný. Pellegrini s návrhom takisto nebude súhlasiť a finančný trest považuje za nevhodný.

Slovensko nikdy nebude s takým návrhom

Premiér Peter Pellegrini na rokovaní lídrov EÚ nikdy nebude súhlasiť s návrhom, ktorý by akýmkoľvek spôsobom prikazoval Slovensku prijať migrantov z rozhodnutia iných krajín, a odmieta aj systém ich povinného prerozdeľovania. „S podobným stanoviskom budú vystupovať aj všetci členovia vlády SR, ktorí sa zúčastňujú na rokovaniach EÚ. Vyhlásenia o tom, že krajiny, ktoré nechcú prijať migrantov, by mali byť potrestané, považuje predseda vlády za nevhodné pri hľadaní riešení, ktoré majú byť postavené na európskom konsenze, mali by byť udržateľné, systémové a zamerané na príčiny a korene migrácie, nie až na jej dôsledky,“ uviedla hovorkyňa Patrícia Macíková.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Máme právo nesúhlasiť

Slovenská národná strana je pobúrená tónom vyhlásenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona voči suverénnym štátom EÚ odmietajúcim promigračné iniciatívy a politiky Bruselu, ktoré predniesol 18. septembra 2019 na stretnutí s talianskym predsedom vlády Giuseppem Contem v Ríme. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

„Slovenská republika je slobodný, suverénny, medzinárodne rešpektovaný, demokratický štát, ktorý má právo sám a slobodne si rozhodovať o tom, komu v rámci medzinárodne prijatých konvencií a pravidiel a za akých podmienok umožní vstúpiť a pobývať na svojom území. Rovnako má Slovensko právo nesúhlasiť s návrhmi Európskej komisie, Európskeho parlamentu, či iných štátov a inštitúcií EÚ, ktoré vstupujú do jeho suverénnych rozhodovacích práv a smerujú k poškodzovaniu záujmov a potrieb jeho občanov, či k ohrozeniu vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu," uvádza sa v tlačovej správe.

Nemiestna vyhrážka

„Verejnému prehláseniu prezidenta Macrona, že všetky členské štáty EÚ budú musieť akceptovať dohodu na automatickom mechanizme prerozdeľovania migrantov, inak budú ‚finančne potrestané', sa preto nedá rozumieť inak, ako nemiestnej vyhrážke, či neprijateľnému nátlaku voči slobode rozhodovania suverénnych štátov a ich vlád o svojej vnútornej politike. Ak možno pani prezidentka Čaputová pri svojej návšteve Paríža či Berlína, alebo niektorí predstavitelia opozičných strán niekedy naznačili, že oni sú pripravení na Slovensku privítať Úniou prerozdeľovaných migrantov, potom tiež treba pripomenúť, že vyjadrovali len svoje individuálne, osobné postoje, zásadne odlišné od názorov prevažnej väčšiny občanov, aj oficiálnej pozície Slovenskej republiky. Preto by ich v Paríži, Bruseli ani Berlíne v žiadnom prípade nemali považovať za dostatočne reprezentatívne,“ povedal prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.

Jaroslav Paška

„Predstavitelia Slovenskej republiky nikdy nevstupovali do vnútroštátneho rozhodovania pána Macrona, ako má riešiť katastrofálne zadlžovanie Francúzka ohrozujúce našu spoločnú menu euro, ako aj hospodárenie eurozóny, ani sa mu nevyhrážajú oprávnenými finančnými trestami za jeho permanentné porušovanie Paktu stability, či za neplnenie povinnosti ochrany schengenského priestoru, hoci na to majú podľa legislatívy EÚ plné právo," konštatuje správa. „Slovenská národná strana preto očakáva od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR okamžitú a dôraznú reakciu na nemiestne, nepriateľské a absolútne neprijateľné vyhlásenie francúzskeho prezidenta,“ dodal Paška.

SNS apeluje na rezort diplomacie

V tlačovej správe sa ďalej uvádza, že SNS očakáva od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR „reakciu, ktorá dá v zmysle platného programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky pánovi prezidentovi Macronovi zrozumiteľne na vedomie, že Slovenská republika na svojom území Bruselom zavedený ‚automatický mechanizmus prerozdeľovania migrantov' nemá prečo strpieť, ani nestrpí a nebude od Bruselu tolerovať ani žiadne pokusy o ‚finančné tresty' za oprávnené, slobodné a suverénne rozhodovanie svojich občanov a ich vlády".

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Reakcia ministerstva

Slovensko je zásadne proti akémukoľvek systému povinného prerozdeľovania migrantov. Tvrdí to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v reakcii na tvrdenia SNS o migračnej politike prezentovanej francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Miroslav Lajčák Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Takýto systém sa už v minulosti ukázal ako nefunkčný a navyše by vytvoril len ďalší stimul pre migrantov odhodlaných vydať sa na riskantnú cestu do Európy cez Stredozemné more, a tým pádom by znamenal aj podporu pre pašerácke siete, ktoré na tom zarábajú,“ komentoval riaditeľ tlačového odboru rezortu diplomacie Juraj Tomaga. Podľa rezortu zahraničných vecí Slovensko naďalej presadzuje riešenia, ktoré sú postavené na európskom konsenze, sú udržateľné, systémové a sústredia sa v prvom rade na príčiny a korene migrácie, nie až na jej dôsledky.

Sulíkovi ani Bugárovi sa Macronova rétorika nepáči

Predseda koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár a predseda opozičnej SaS Richard Sulík sa zhodli na tom, že sa im nepáči rétorika francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o prípadnom prerozdelení migrantov. Povedali to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Zdroj: SITA

Bugár si myslí, že utečencom však pomáhať treba, migranti sú podľa neho "iný prípad". Sulík považuje Macronove slová o migračnej politike za "nehoráznosť". Návrhy Macrona o automatickom prerozdeľovaní migrantov označil ako "extrémne nehumánne". Podľa jeho slov tak pribudne viac utopených v Stredozemnom mori. „Je to falošné, neúprimné,“ komentoval.

Automatické prerozdeľovanie a finančný trest

Francúzsky prezident tento týždeň prehlásil, že štáty EÚ čoskoro dosiahnu dohodu na „automatickom“ prerozdeľovaní migrantov zachránených na mori. Francúzsky prezident vyzval podľa agentúry AFP na dohodu, na ktorej sa budú podieľať všetky krajiny EÚ, inak budú potrestané. „Som presvedčený, že sa môžeme dohodnúť na automatickom mechanizme prerozdeľovania, ktorý bude koordinovať Európska komisia,“ povedal Macron pred dvoma dňami v Ríme, kde sa stretol s talianskym premiérom Giuseppem Contem.

Zdroj: SITA/AP/Thibault Camus

Podľa agentúry AFP francúzsky prezident vyzval na dohodu, na ktorej sa budú podieľať všetky krajiny EÚ, inak budú „potrestané finančne“. „Politika EÚ musí v tejto otázke kombinovať humanitu, solidaritu a efektívnosť,“ vyhlásil Macron a vyzval na väčšie úsilie pri repatriovaní neúspešných uchádzačov o azyl. Taliansky premiér Conte uviedol, že získal podporu Francúzska pre systém prerozdeľovania migrantov v tom zmysle, že Rím by sa mohol spoľahnúť na celú EÚ, čo sa týka automatického prijímania podielu zo všetkých nových príchodov migrantov, len čo budú zachránení.

Macron a Conte sa tiež dohodli na "spoločnej iniciatíve" v Líbyi, kde sa budú snažiť o stretnutie všetkých bojujúcich strán v rámci ďalšieho pokusu o nastolenie mieru. Taliansko predtým obviňovalo Francúzsko z podkopávania snáh o ukončenie občianskej vojny v tomto severoafrickom štáte, ale podľa Macrona Rím a Paríž úzko spolupracujú.